Le pack Xbox Series X + Diablo 4 est moins cher avec ce code promo

La Xbox Series X sous forme de pack est vendue à prix réduit chez Rakuten, via le vendeur officiel Carrefour. En ce moment, le pack contenant la console Microsoft et le jeu Diablo 4 passe sous la barre des 535 euros grâce à l'application d'un coupon de réduction. En plus de la remise, il sera aussi possible de bénéficier d'un joli cashback.

Direction Rakuten où le site marchand propose une réduction de 25 euros sur l'achat d'un pack Xbox Series X. Par l'intermédiaire de la boutique officielle Carrefour, le pack composé de la console Microsoft et du jeu dématérialisé Diablo 4 est à 534,99 euros au lieu de 559,99 euros.

Afin d'obtenir la remise, il suffit de saisir le coupon CMCA25 au cours d'étape du panier. Pour information, la livraison du pack est gratuite à domicile et l'achat donne droit à un cashback de 53,50 euros qui pourra être utilisé durant une prochaine commande passée sur le site e-commerce.

Sortie en même temps que la Xbox Series S il y a près de trois ans, la Xbox Series X est compatible avec la technologie 8K HDR ; ce qui permet de jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle (4320p).

La console de Microsoft dispose aussi d'un espace de stockage de 1 To en SSD pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées, d'un lecteur Blu-Ray 4K UHD et d'une mémoire vive de 16 Go de RAM. Pour la connectique, on retrouve essentiellement un port HDMI out, deux ports USB-A (3.2), un port Ethernet, un port d'alimentation et un port de carte mémoire.