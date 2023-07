Vous voulez vous procurer un jeu Mario sur Nintendo Switch en promotion pour les soldes d'été ? Foncez chez Cdiscount pour profiter d'une offre intéressante sur Mario + Lapins Crétins Sparks Of Hope qui est à moins de 25 euros.

Pour la dernière ligne droite des soldes Cdiscount été 2023, le site e-commerce français fait plaisir aux fans de Mario en leur proposant de s'offrir Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope à prix soldé.

Disponible sur console Nintendo Switch, le jeu en question est vendu par Cdiscount au prix de 24,99 euros au lieu de 29,99 euros. Pour information, la livraison est gratuite pour tout achat supérieur ou égal à 25 euros. Quant aux membres CDAV, ils peuvent bénéficier de la livraison offerte à domicile.

Pour rappel, Mario + Lapins Crétins Sparks Of Hope est sorti au cours de l'automne 2022. Il s'agit d'un jeu qui convie les joueurs à faire équipe avec Mario, Lapin Peach et leurs amis dans une mission pour sauver la galaxie. Cursa, une entité mystérieuse et malveillante, recherche de l’énergie pour mettre à exécution son abominable plan qui plongera la galaxie dans le chaos. Corrompant les planètes avec son influence maléfique, cette entité est déterminée à consommer l’énergie de toutes les Sparks, d’insolites créatures formées par la fusion de Lumas et de Lapins Crétins, et à détruire tous ceux qui se trouveront sur son chemin.