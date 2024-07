Un pack Samsung contenant notamment le nouveau Galaxy Z Fold 6 fait l'objet d'une belle offre promotionnelle chez Boulanger ! En ce moment, le dernier smartphone pliable de la marque coréenne accompagné des écouteurs Galaxy Buds 3 Pro bénéficie d'une réduction totale de près de 600 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le mercredi 10 juillet 2024, Samsung a officiellement dévoilé le Galaxy Z Flip 6 et surtout le Z Fold 6 lors de sa conférence Unpacked annuelle. Chez Boulanger, vous avez la possibilité de faire une économie de près de 600 euros sur l'achat du pack Samsung Galaxy Z Fold 6 + Buds 3 Pro.

Disponible dans sa version 256 Go, le Galaxy Z Fold 6 est à 1800,99 euros au lieu de 2000,99 euros, soit une réduction de 200 avec le coupon ZFOLD200P qui doit être saisi durant l'étape de la commande. De plus, il est possible de bénéficier d'un bonus de reprise de 150 euros à condition de ramener un ancien téléphone en magasin Boulanger et les écouteurs Galaxy Buds 3 Pro d'une valeur de 249,99 euros sont offerts par le site e-commerce. Au total, l'ensemble revient donc à 1650,99 euros (maximum) au lieu de 2250,98 euros.

D'un poids estimé à 240 grammes, le Galaxy Z Fold 6 dispose d'un écran interne AMOLED de 7,6 pouces avec une définition de 1856 x 2160 pixels, d'un écran externe AMOLED de 6,3 pouces avec une définition de 968 x 2376 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un triple capteur arrière de 50 + 10 + 12 MP, d'une caméra à selfies interne/externe de 4 MP et 10 MP, et d'une batterie de 4400 mAh avec la charge à 25 W.

Quant aux Buds 3 Pro la gamme Galaxy, les écouteurs intra-auriculaires sans fil embarquent les technologies Galaxy AI et Bluetooth 5.4, trois microphones, la réduction active de bruit, divers capteurs, une conception IP57 et une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 heures d'utilisation.