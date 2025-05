L’iPhone pliable utiliserait un écran Samsung inédit… que même Samsung n’a pas osé intégrer à ses smartphones

Samsung est chargé par Apple de concevoir un écran pour son iPhone pliable. Et la firme californienne a des exigences strictes.

Les informations autour du futur iPhone pliable se multiplient en ce moment. Un précédent rapport nous apprenait qu'il devrait embarquer un nouveau type de charnière permettant de rendre les traces de pli presque invisibles. Des informations supplémentaires nous parviennent par l'intermédiaire du leaker yeux1122, et concernent cette fois l'écran pliable lui-même.

Selon la source, il s'agirait d'un écran pliable développé par Samsung, mais que le constructeur n'a jamais utilisé pour ses propres produits jusqu'ici. L'une de ses grandes particularités serait qu'il intègre directement le capteur tactile, alors que ce dernier est d'habitude disposé au sein d'une couche séparée. En fusionnant ces deux éléments, Samsung aurait réussi à créer un affichage bien plus fin qu'avec les technologies actuelles. On parle d'une réduction d'environ 19 % de l'épaisseur de ces éléments par rapport aux Galaxy Z Fold.

L'iPhone pliable serait plus fin que les Galaxy Z Fold grâce à une technologie d'écran… de Samsung

Samsung aurait mis au point ce procédé pour répondre aux exigences techniques d'Apple, qui désire lancer sur le marché un iPhone pliable relativement fin dès sa première génération. Les travaux de Samsung pour satisfaire son client (et rival) lui ont d'ailleurs permis de réduire l'épaisseur du Galaxy Z Fold 7, qui sortira cet été. Ce modèle ne bénéficiera toutefois pas de la technologie d'écran prévue pour l'iPhone, mais d'une conception de transition.

On apprend aussi que la reproduction des couleurs et la puissance de la luminosité seraient grandement améliorées sur l'appareil d'Apple par rapport aux smartphones pliables actuels de Samsung. La marque à la pomme arrive sur ce marché du pliant de longues années après ses concurrents et doit justifier ce retard en sortant un produit qui soit irréprochable.

L'iPhone pliable devrait à terme évoluer chaque année. Apple sortirait alors six nouveaux modèles par an : son iPhone standard, ses deux iPhone Pro, son iPhone Xe d'entrée de gamme, l'iPhone Air avec un design fin et léger (dont la première itération est prévue en 2025), et donc le nouvel iPhone pliable, attendu en 2026.