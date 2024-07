Galaxy Z Fold 6 officiel : Samsung offre à son smartphone pliant un écran externe plus pratique, mais le fait payer très cher

Samsung vient enfin de lever le voile sur son nouveau smartphone pliable haut de gamme, le Galaxy Z Fold 6. Ce dernier vient hériter des atouts de son prédécesseur, mais apporte quelques changements bienvenus.

À l’occasion de sa conférence Unpacked, Samsung a dévoilé le Galaxy Z Fold 6, son nouveau smartphone pliable. Ce dernier vient directement succéder au Galaxy Z Fold 5 précédent. Cette année, pas de grande révolution, mais l’un des changements que l'on remarque le plus facilement sur ce nouveau Galaxy Z Fold 6 est son facteur de forme, plus angulaire, qui rappelle le Galaxy S24 Ultra.

Durabilité et design

Samsung a réussi à réduire l'encombrement tout en conservant, et dans certains cas en améliorant, les capacités de l'appareil. Le nouveau Fold est plus court de 1,4 mm, plus large de 1 mm et plus fin de 1,2 mm lorsqu'il est plié. Déplié, il conserve son profil plus fin avec une épaisseur réduite de 0,5 mm et une largeur réduite de 2,7 mm. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la réduction du poids. Le Z Fold 6 pèse 239 g, soit 14 grammes de moins que son prédécesseur.

Samsung continue d'améliorer la durabilité de ses appareils pliables à chaque nouvelle version. Le Z Fold 6 est doté d'un “cadre amélioré en aluminium armé”, qui devrait offrir une meilleure protection contre les chutes et les chocs. L'appareil bénéficie également d'une protection IP48, même si cela ne représente pas nécessairement une nette amélioration de la résistance à la poussière.

Le Corning Gorilla Glass Victus 2 à l'avant et à l'arrière ajoute une couche supplémentaire de protection contre les rayures et les fissures, mais il s’agit du même verre que l’année dernière. L'amélioration la plus intrigante en matière de durabilité est sans doute la nouvelle charnière Flex mince. C’est cette nouvelle charnière qui est en partie responsable de la réduction de l'épaisseur et du poids de l'appareil, et pourrait améliorer la durabilité à long terme. Cependant, Samsung annonce toujours environ 200 000 cycles de pliages.

Un écran plus lumineux et des performances en hausse

Le Galaxy Z Fold 6 ne se contente pas de s'amincir, il s'illumine aussi. L'écran principal pliable affiche désormais une luminosité maximale de 2 600 nits, une augmentation spectaculaire par rapport aux 1 750 nits du Z Fold 5. Cette augmentation de la luminosité devrait rendre l'écran plus lisible en plein soleil et améliorer le contenu HDR.

En ce qui concerne les écrans, l'écran de couverture passe à 6,3 pouces, tandis que l'écran principal pliable reste à 7,6 pouces. Cependant, la définition de l'écran principal a été légèrement modifiée pour atteindre 2160 x 1856, contre 2176 x 1812 précédemment. Il s'agit d'un changement mineur, mais certains devraient apprécier que l’écran soit dorénavant moins allongé.

Sous le capot, le Galaxy Z Fold 6 embarque le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3. Associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage (d'autres options de stockage seront probablement disponibles), ce concentré de puissance devrait faire face à tout ce que vous lui demanderez avec facilité. Il s’agit désormais de l’un des smartphones pliables les plus puissants du marché.

Le nouveau processeur ne se limite pas aux performances brutes. Il devrait également améliorer l'efficacité énergétique. Alors que la capacité de la batterie reste inchangée à 4 400 mAh, Samsung affirme que le Z Fold 6 durera jusqu'à une heure de plus en naviguant sur le web via LTE et deux heures de plus en lecture vidéo. Dans une catégorie d'appareils souvent critiquée pour l'autonomie de la batterie, ces améliorations pourraient faire une différence significative dans l'utilisation quotidienne. Côté recharge rapide, toujours 25W au maximum.

Un appareil photo qui n’a pas droit à beaucoup de changements

Pour les amateurs de photographie, la configuration de l'appareil photo du Z Fold 6 peut sembler familière. La partie photo conserve son appareil photo grand angle de 50 mégapixels, son appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels et son téléobjectif de 10 mégapixels. À l'avant, vous trouverez une caméra selfie de 10 mégapixels et, sous l'écran pliable, une caméra de quatre mégapixels pour les appels vidéo.

Bien que le matériel reste inchangé, il convient de noter que les performances de l'appareil photo pourraient encore être améliorées grâce à des optimisations logicielles et aux capacités accrues de traitement de l'image de la nouvelle puce Snapdragon. Nous testerons évidemment ça avec attention.

Logiciel et fonctionnalités

Le Galaxy Z Fold 6 a droit à Galaxy AI, mais avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Parmi elles, on peut citer des croquis génératifs ou encore un interprète accessible sur l’écran interne et externe du smartphone, pratique si vous devez parler à quelqu’un qui ne parle pas votre langue.

Côté suivi logiciel, le Galaxy Z Fold 6 profitera du même nombre de mises à jour que les Galaxy S24, c’est-à-dire qu’il recevra 7 nouvelles versions d’Android et des correctifs de sécurité pendant sept ans. Il s’agit ainsi du smartphone pliable bénéficiant du suivi le plus long.

Prix et disponibilité

Samsung vient d’ouvrir les précommandes, et celles-ci dureront jusqu’au 24 juillet prochain. La mauvaise nouvelle, c’est que le smartphone est légèrement plus cher que la génération précédente. Le Galaxy Z Fold 6 est proposé à partir de 1999 euros dans sa version avec 256 Go de stockage, soit une hausse de 100 euros.

Des versions à 512 Go et 1 To de stockage sont aussi disponibles à 2119 euros et 2359 euros, respectivement. Pour faire passer la pilule, diverses offres de lancement ont été mises en place. Au total, ce sont cinq coloris qui sont au choix : gris, bleu, rose, noir carbone et blanc. Ces deux derniers sont exclusifs à la boutique Samsung.