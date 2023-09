La PS5 à l'effigie du nouveau jeu Marvel's Spider-Man 2 est à l'honneur sur le site Cdiscount. Le site e-commerce français permet en effet à ses membres CDAV d'avoir 60 euros offerts sur leur cagnotte grâce à l'achat de l'édition limitée de la console Sony.

À un mois de la sortie officielle de Marvel's Spider-Man 2, Cdiscount propose d'acquérir l'édition limitée de la PS5 aux couleurs du jeu vidéo, tout en bénéficiant d'un bonus tarifaire.

Actuellement, le pack PS5 Spider-Man 2 est vendu par le site marchand français au prix de 659,99 euros. Pour tout achat du bundle comprenant la console, une manette et le jeu au format dématérialisé, les membres du programme Cdiscount à volonté auront droit à 60 euros offerts sur leur cagnotte. Grâce à ce bonus, l'ensemble revient donc à 599,99 euros.

Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en point relais et Marvel’s Spider-Man 2 présenté sous forme d’un bon d’achat pour une copie numérique pourra être activé le jour de la sortie officielle du jeu le 20 octobre 2023. De plus, un compte PlayStation Network et une connexion Internet sont requis pour utiliser le bon en question.

Et hormis la console PS5 édition limitée et la manette sans fil DualSense édition limitée, on retrouvera également un socle, un câble HDMI, un câble d’alimentation, un câble USB et une notice.