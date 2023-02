Le pack OnePlus 11 + écouteurs Buds Pro 2 est en vente flash chez Amazon

Le tout nouveau smartphone de la marque OnePlus est à l'honneur chez Amazon. À la veille de sa commercialisation officielle en France, le OnePlus 11 est vendu sous forme de pack avec les écouteurs Buds Pro 2 dans le cadre d'une vente flash.

Le OnePlus 11 sera officiellement commercialisé en France ce jeudi 16 février 2023. À quelques heures de sa sortie dans l'Hexagone, le dernier smartphone de la marque asiatique est proposé sous forme de pack sur le site du géant Amazon.

Jusqu'à ce mercredi 15 février inclus, le OnePlus 11 disponible en deux coloris au choix et dans sa version 128 Go est vendu avec des écouteurs Buds Pro 2 au prix de 849 euros au lieu de 1028 euros ; soit une remise immédiate de 179 euros de la part du site e-commerce. Pour information, il est inutile de remplir un formulaire pour avoir les écouteurs en question puisque les Buds Pro 2 sont fournis directement avec le smartphone.

À propos de ses principales caractéristiques, le OnePlus 11 associé à l'offre Amazon est équipé d'un écran AMOLED 2K de 6,7 pouces avec une définition de 3216 x 1400 pixels, d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la recharge rapide et du système d'exploitation mobile Android 13 avec une surcouche OxygenOS 13. Quant à l'APN, on retrouve un capteur principal IMX890 1/1.56 pouce de 50 MP, un ultra Grand-angle Sony IMX581 de 48 MP, un téléobjectif Sony IMX709 de 32 MP et un capteur frontal Sony IMX471 de 16 MP. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article consacré au test du OnePlus 11.