3 smartphones Xiaomi Redmi à partir de 80€ chez AliExpress pendant 24h !

Pendant encore une journée, AliExpress vous propose 3 modèles de smartphones Xiaomi Redmi à prix cassé ! De 80€ à 125€, on vous détaille toutes les offres dans cet article.

Découvrir le Xiaomi Redmi A1 à prix mini

Pour célébrer la Saint Valentin, AliExpress frappe fort et propose une offre exceptionnelle : plusieurs smartphones disponibles à prix mini. Ainsi, jusqu'au 15 février à 8h59, soit demain matin, vous pouvez par exemple profiter du Xiaomi Redmi A1 pour seulement 79,99€.

Le Xiaomi Redmi A1 est un smartphone d'entrée de gamme, surtout grâce à son prix sous la barre des 100€, mais cela ne l'empêche pas de proposer des prestations très intéressantes. Sur sa fiche technique, on trouve notamment :

Un processeur MediaTek Helio A22

Un écran de 6,52″ HD

2Go de RAM

Un module photo arrière de 8Mp

Une caméra frontale de 5Mp

Une batterie de 5000 mAh

Tout savoir sur le Redmi A1

Le Xiaomi Redmi 9C également à prix mini

Pendant encore 24h, vous pouvez également profiter du Xiaomi Redmi 9C NFC pour seulement 99,99€.

Découvrir le Xiaomi Redmi 9C NFC à prix mini

Avec ce smartphone, vous profitez d'un processeur MediaTek Helio G35 avec 3Go de RAM pour des performances au top. Il propose également un écran de 6,53″ HD et une batterie de 5000 mAh. Il peut ainsi tenir jusqu'à 27 jours en veille ! Enfin, côté photo, il propose une caméra principale de 13Mp, une caméra de profondeur de 2Mp et un voyant flash. Difficile de faire plus, surtout pour ce prix…

Vous en voulez plus ? Pas de problème ! AliExpress vous propose également le Xiaomi Redmi 9C pour seulement 125€ !

Découvrir le Xiaomi Redmi 9C à prix mini

Plus proche des milieu de gamme, le Xiaomi Redmi 9C vous offre notamment :

Un processeur Helio G35Octa core

Un écran de 6,53″ HD

3Go de RAM

Un capteur arrière de 13Mp

Un capteur frontal de 5Mp

Une batterie de 5000mAh

La charge rapide 10W

Pour profiter de ces smartphones et de bien d'autres offres pour la Saint Valentin, rendez-vous dès maintenant chez AliExpress. Précisons que tous les smartphones cités ici sont expédiés depuis la France métropolitaine et livré gratuitement en France en seulement 3 jours.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.