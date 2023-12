Le pack Google Pixel 8 + Nest Hub Max est en promotion chez Boulanger

Un pack Google constitué d'un smartphone et d'un écran connecté est proposé à prix réduit chez Boulanger. À l'approche de Noël, le bundle composé du Google Pixel 8 et du Google Nest Hub Max est vendu 50 euros moins cher.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Moins de trois mois après avoir été présenté par Google, le Pixel 8 fait l'objet d'une offre promotionnelle sur le site Boulanger, à quelques jours de la période des fêtes de fin d'année 2023.

Proposé dans sa version 128 Go, le smartphone Google disponible sous forme de pack avec un Google Nest Hub Max offert est vendu par le site e-commerce français au prix de 749 euros au lieu de 799 euros. Pour information, la livraison du produit peut se faire gratuitement à domicile ou en magasin Boulanger.

Le Google Pixel 8 en quelques mots

À titre de rappel, le Google Pixel 8 embarque un écran OLED de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et une luminosité maximale de 2 000 nits. Le smartphone Google est aussi équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Google Tensor G3 avec coprocesseur de sécurité Titan M2, du système d'exploitation Android 14 et d'une batterie de 4585 mAh avec charge rapide..

Du côté de l'APN, on retrouve une caméra large de 50 MP, une caméra ultra-large de 12 MP et une caméra frontale de 10,5 MP. Enfin, le Google Pixel 8 dispose du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du NFC, d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran, du Face ID et de sept ans de mises à jour du système d'exploitation et de sécurité.