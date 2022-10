Overwatch 2 : nouveautés, plateformes, prix, tout savoir sur le jeu de tir de Blizzard

Overwatch 2 est le FPS multijoueur de Blizzard qui mise sur le fun et la compétitivité. Dans ce dossier, nous allons faire le point sur tout ce qu’il y a à savoir avant de se lancer. Nouveautés par rapport au premier volet, plateformes, prix, on vous dit tout !

Blizzard veut redonner un coup de fouet à la licence Overwatch avec un deuxième volet, sobrement nommé Overwatch 2. Annoncé en 2019, le jeu a connu un développement long et chaotique, mais il est enfin là !

Avec cet opus, le studio d’Irvine veut renouer avec les joueurs en proposant des nouveautés intéressantes, mais également en supplantant Overwatch premier du nom, délaissé par le public depuis quelque temps déjà. Si l’aventure vous intéresse, ce dossier vous donnera les clefs pour bien débuter.

Nouveautés par rapport au premier jeu, système économique, limitations pour les néophytes, on vous dit tout !

Overwatch, c’est quoi ?

Overwatch est ce qu’on appelle un « hero-shooter ». Il s’agit d’un FPS multijoueur où chaque participant incarne un personnage avec ses propres capacités. La particularité du jeu est d’avoir un gameplay extrêmement souple et dynamique qui incite les compétiteurs à changer de personnage en cours de partie pour s’adapter à la stratégie de l’adversaire.

Overwatch est sorti en 2016 sur PC et PS4/Xbox One, puis plus tard sur Switch. Le jeu a très vite connu une grande popularité. Il avait l’avantage d’être très facile d’accès pour les néophytes qui pouvaient prendre immédiatement du plaisir, mais aussi assez profond pour ceux qui recherchaient la performance. D’ailleurs, Blizzard a beaucoup poussé la scène eSport de son bébé.

Toutefois, Overwatch premier du nom a petit à petit été délaissé aux profits d’autres jeux plus modernes, comme Fortnite ou Warzone. Blizzard veut retrouver le succès avec ce nouvel opus. Il a été annoncé en 2019 et a connu un développement long et chaotique. Petite anecdote, il a été dévoilé en même temps que Diablo 4, prévu en 2023.

À lire aussi – Diablo 4 : date de sortie, plateformes, personnages, gameplay, toutes les infos

Enfin, précisons qu’Overwatch prend place dans un futur proche. Les joueurs incarnent soit des héros issus de l’organisation Overwatch, soit des « méchants » de l’organisation de La Griffe. Ce lore n’est pas développé en jeu, mais dans des projets à part comme des comics ou des courts-métrages en 3D. Blizzard a eu le génie de donner un ton très optimiste et héroïque à son univers, ce qui le démarque des autres FPS qui se veulent plus « guerriers ».

Quand sort Overwatch 2 ?

Overwatch 2 est disponible le 4 octobre 2022. Le jeu n’est pas définitif, puisque Blizzard compte ajouter régulièrement du contenu et le soutenir pendant plusieurs années.

Sur quelles plateformes est disponible Overwatch 2 ?

Overwatch 2 est disponible sur PC, évidemment, via le lanceur BattleNet, comme tous les jeux Activision/Blizzard. Il existe également sur consoles PS4 et Xbox One. Mécaniquement, il est donc jouable sur Xbox Series X/S et PS5. Enfin, il est aussi sorti sur Switch.

Précision importante : votre progression est sauvegardée d’une plateforme à l’autre, ce qui n’était pas le cas du premier épisode. Vous pouvez jouer sur Switch puis reprendre votre progression sur PC ou PS5. Pratique.

À quel prix est disponible Overwatch 2 ?

Overwatch 2 est totalement gratuit, puisqu'il adopte le système économique du free-to-play. Une boutique en jeu est présente pour se procurer des éléments cosmétiques. Un système de Pass de Combat est aussi disponible, ce qui permet de débloquer des costumes ainsi que des personnages. Blizzard indique que tout le contenu peut être débloqué gratuitement, mais payer donne tout de même un sacré coup de pouce à la progression. Un système économique déjà appliqué sur d’autres jeu service phares comme Fortnite. Blizzard a déjà testé la chose, avec succès, sur Diablo Immortal.

Pour rappel, le premier Overwatch bénéficiait d’un modèle économique classique : vous achetiez le jeu et pouviez en profiter, même si une boutique en ligne (dédiée à la cosmétique) était présente. Un changement de cap radical, donc.

Quelles sont les nouveautés d’Overwatch 2 ?

A première vue, Overwatch 2 semble très similaire au premier volet. Blizzard a choisi de ne pas chambouler sa formule et de rester dans la continuité d’Overwatch 1. Toutefois, des changements profonds ont été apportés. Nous avons évoqué le modèle économique, mais il n’y a pas que ça.

Premièrement, les matchs passent d’un format 6V6 à 5V5. Cela peut sonner comme un détail pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, mais ça change tout. Chaque joueur a ainsi plus d’impact sur la partie en cours. Cela contribue également à fluidifier le gameplay et incite à rendre les tanks plus agressifs. Pour résumer : tout se veut plus nerveux, plus fun, mais aussi plus stratégique !

Overwatch 2 reprend les cartes et les héros du premier épisode, mais apporte des nouveautés, comme trois nouveaux personnages (Sojourn, Junker Queen et Kiriko) et six nouvelles cartes (Toronto, New York, Rome, Monte Carlo, Portugal et Rio de Janeiro). Plus encore, le mode de jeu Avancée fait son apparition. Celui-ci consiste à capturer un robot au centre de la carte et de l’escorter jusqu’à la base ennemie pour qu’il la détruise. En plus de tout cela, de nouvelles apparences sont disponibles, histoire que les joueurs dépensent leurs sous.

Une des autres nouveautés majeures introduite par Blizzard est plus subtile. Pour rendre les parties plus agréables, le studio a pris des mesures drastiques pour lutter contre les joueurs toxiques. Il faut nécessairement donner son numéro de téléphone pour lancer le jeu. Si vous êtes banni, vous ne pourrez pas en recréer un autre avec ce même numéro. Plus encore, les discussions audios sont maintenant retranscrites pour mieux juger les signalements.

Enfin, les nouveaux joueurs doivent faire quelques parties afin de débloquer tout le contenu, que ce soit au niveau du social ou du gameplay. Par exemple, tous les héros ne sont pas disponibles tout de suite. Une manière de mieux accueillir les néophytes, selon Blizzard, mais qui va à l’encontre même de la dynamique du titre. Les anciens joueurs ne sont pas concernés par cette mesure.

Peut-on se lancer dans Overwatch 2 si on n’a pas joué au premier ?

Overwatch 2 est un jeu principalement multijoueur, il n’est donc pas nécessaire d’avoir poncé le premier pour profiter de l’univers ou du gameplay. Plus encore, les progressions des joueurs sur Overwatch 1 ont été effacées. Tout le monde est donc sur un même pied d’égalité. Il n'y a également pas d'histoire à suivre, les nouveaux n'auront pas le sentiment d'être perdus.

Bien entendu, les vieux joueurs sont plus familiers avec le titre et les héros disponibles, mais un système de palier est mis en place pour garantir une meilleure répartition selon les niveaux.

Le premier Overwatch est-il encore disponible ?

Overwatch 2 a totalement supplanté Overwatch 1, qui n’est donc plus disponible. Cela pourrait paraître anodin, étant donné que ce deuxième volet inclut tout le contenu du jeu précédent, mais certains joueurs regrettent ce choix, notamment à cause de la disparition des parties en 6V6.

Quelles sont les améliorations prévues à l’avenir sur Overwatch 2 ?

Blizzard compte bien suivre Overwatch 2 pendant plusieurs années. Suivant la logique du jeu service, la vie du titre sera découpée en saisons. La saison 2 arrivera dès le 6 décembre et introduira un nouveau héros, une nouvelle carte et de nouveaux costumes.

En 2023, Blizzard promet le même genre de contenu, mais aussi une campagne PVE scénarisée. On ne sait pas quelle forme prendra cette dernière, mais elle permettra nul doute d’attirer un nouveau public.