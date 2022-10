Overwatch 2 : Blizzard supprime l’obligation de fournir son numéro de téléphone

Face à la grogne des joueurs, Blizzard a décidé de supprimer le nouveau système anti-triche polémique instauré sur Overwatch 2. De fait, les utilisateurs n'auront plus à fournir leur numéro de téléphone.

Depuis ce 4 octobre 2022, Overwatch 2, la suite tant attendue du FPS multijoueur de Blizzard, est disponible pour tout le monde. Malheureusement pour les joueurs et pour l'éditeur américain, le lancement a été catastrophique, entre attaques DDOS massives qui ont paralysé les serveurs, la disparition d'objets et de la progression de certains joueurs, et l'instauration d'un nouveau système anti-triche polémique.

En effet, le studio avait annoncé des mesures drastiques contre la triche et les joueurs toxiques. Parmi les procédures mises en place, Blizzard a instauré le système d'authentification SMS Protect, qui permet aux joueurs de vérifier l'authenticité de leur compte en fournissant notamment un numéro de téléphone.

Dans l'idée, ce système permet d'éviter aux joueurs expérimentés de créer des comptes Smurfs pour se retrouver avec des débutants et déséquilibrer les parties. Mais naturellement, ce système a provoqué la colère des joueurs. Il faut dire que le SMS Protect excluait d'emblée les numéros liés à des cartes SIM prépayées et à des téléphones VOIP. Résultat, de nombreux joueurs ne pouvaient pas accéder au jeu. Face à la grogne des utilisateurs, Blizzard a décidé d'abandonner ce processus.

A lire également : Overwatch 2 – tous les personnages ne seront pas gratuits, les fans sont furieux

Blizzard abandonne la vérification du numéro de téléphone

“Nous avons pris la décision de supprimer les exigences relatives au numéro de téléphone pour la majorité des joueurs actuels d'Overwatch. Tout joueur d'Overwatch disposant d'un compte Battle.net connecté, ce qui inclut tous les joueurs ayant joué depuis le 9 juin 2021, n'aura pas à fournir de numéro de téléphone pour jouer. Nous travaillons pour effectuer ce changement et nous prévoyons qu'il sera mis en ligne le vendredi 7 octobre”, a annoncé Blizzard dans un message publié sur son forum officiel.

Attention toutefois, certains devront toujours se soumettre à ce système de vérification. “Les comptes qui n'étaient pas connectés à Battle.net, ainsi que les nouveaux comptes, devront toujours répondre aux exigences de SMS Protect”, précise Blizzard. En d'autres termes, les nouveaux joueurs ne pourront toujours pas accéder au jeu s'ils ont une carte SIM prépayée ou s'ils n'ont pas de numéro de téléphone du tout.

“Je suis vraiment bouleversé et bizarrement honteux de ne pas répondre à cette “norme” . Je n'ai jamais pensé que je serai disqualifié pour jouer à Overwatch en fonction de ma capacité à me payer un contrat téléphonique, mais nous y sommes. Blizzard est la première entreprise à me faire sentir trop pauvre pour jouer à un jeu”, raconte un utilisateur dépité sur Reddit.

Source : Techradar