Overwatch 2 : il faut débourser plus de 10 000€ pour acheter tous les skins du premier jeu

Blizzard s’est une nouvelle fois mis à dos les joueurs avec Overwatch 2. Cette fois, c’est le système de monétisation du jeu qui est dans le viseur de la communauté. La grosse refonte de celui-ci par rapport au premier épisode n’est pas vraiment au bénéfice de la communauté. Le calcul est édifiant : les skins anciennement gratuites coûtent désormais 10 000 €.

Cela commence à être une habitude chez Blizzard. Overwatch 2 est certes excessivement populaire, les critiques n’en finissent pas moins de tomber depuis le lancement du jeu. Certes, certains problèmes n’ont pas été du ressort du studio, notamment les attaques DDoS subies le premier jour, mais d’autres découlent directement de choix stratégiques jugés doutés par beaucoup. Une fois n’est pas coutume, on parle une nouvelle fois de la monétisation du titre.

Overwatch 2 étant free-to-play, contrairement à son prédécesseur, Blizzard a dû chercher d’autres moyens de rentabiliser son jeu. Pour ce faire, c’est tout le business model qui a été refait à neuf. Ainsi, fini les loot box obtenues en gagnant un niveau, place au Battle Pass, à la boutique de microtransactions et aux skins à 20 €. On pourrait arguer que la communauté y gagne en ne gagnant plus des bonus au hasard…

Les joueurs d’Overwatch 2 accusent Blizzard de les piller

… Mais ce n’est évidemment pas le chemin que les joueurs ont décidé d’emprunter. Sur Reddit, un utilisateur a ainsi partagé sa collection de skins accumulées en 6 ans de jeu sur le premier opus. La collection est impressionnante, mais, surtout, gratuite. Après de rapides calculs, celui-ci a découvert qu’il devrait aujourd’hui plus de 10 000 euros pour obtenir exactement les mêmes skins sur Overwatch 2.

Certains répondront que l’on peut gagner de la monnaie in-game en relevant les défis hebdomadaires proposés par le jeu. Soit, mais, toujours pour obtenir la collection, il faudrait effectuer ces défis chaque semaine pendant… 327 ans. Si vous avez un arrière-goût de déjà-vu avec Diablo Immortal, c’est normal. Autant dire que cette découverte n’a pas vraiment été au goût des joueurs, déjà furieux d’apprendre que tous les personnages ne sont pas gratuits.

