Overwatch 2 atomise le premier épisode en termes de popularité, selon Blizzard

Overwatch 2 a réuni plus de 25 millions de joueurs sur ses serveurs pendant ses dix premiers jours d’exploitation, selon Blizzard. Un beau score qui surpasse largement le premier épisode, qui en avait réunis 15 millions lors de son lancement. Toutefois, il faut garder à l’esprit que les deux titres adoptent un système économique bien différent.

Overwatch 2 est un succès. Malgré les critiques, les affaires internes chez Blizzard ou encore le lancement catastrophique, le lancement du jeu est une réussite. C’est le studio californien qui l’affirme.

Blizzard a en effet annoncé que lors de ses dix premiers jours d’exploitation, Overwatch 2 avait réuni plus de 25 millions de joueurs sur ses serveurs. C’est énorme ! Un lancement stratosphérique pour un titre qui avait déjà été condamné par bon nombre d’observateurs avant même sa sortie.

Overwatch 2 surpasse largement Overwatch 1

Blizzard précise que le premier Overwatch avait réuni 15 millions de joueurs lors de ses trois premiers mois d’exploitation en 2016. Plus encore, ce nouveau volet connaît des pics de fréquentations trois fois supérieurs à ce qu’à pu connaître le jeu original. Bref, pour Blizzard, c’est un succès.

Toutefois, il faut garder à l’esprit que les deux titres adoptent des modèles économiques très différents, et ne sont donc pas vraiment comparables. Le premier était un « buy-to-play », c’est-à-dire qu’il fallait acheter le jeu au prix fort pour s’y lancer. Le deuxième est un free-to-play. Il est possible de s'y plonger sans rien dépenser. Cela change tout, puisque ça attire un public forcément plus large. Mais le succès d’Overwatch 2 reste tout de même un petit exploit, surtout quand on sait qu’il a été entaché par de nombreux problèmes, comme un lancement catastrophique, et qu’il a été la cible de nombreuses critiques sur son développement chaotique.

Mike Ybarra, le PDG de Blizzard, s’est félicité de ce lancement et a indiqué que ce n’était que le début de l’aventure. Overwatch 2 veut durer dans le temps avec des mises à jour conséquentes. En 2023, c’est par exemple une campagne PVE qui va être lancée. L’ajout de contenus est aujourd’hui le nerf de la guerre. Le titre de Blizzard a réussi à attirer les joueurs, il faut maintenant les garder.