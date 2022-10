Overwatch 2 se fait pirater dès le premier jour, les joueurs ne peuvent pas accéder aux serveurs

Alors que les fans attendaient le lancement de la nouvelle version d’Overwatch depuis plusieurs mois maintenant, la sortie du jeu a été entachée par plusieurs cyberattaques qui ont empêché les joueurs de se connecter aux serveurs.

Après la fermeture définitive des serveurs d’Overwatch, le titre de Blizzard a été remplacé quelques heures plus tard une nouvelle version plus moderne baptisée « Overwatch 2 ». Les fans ont donc afflué en masse hier soir pour profiter du nouveau jeu, mais ont rapidement été confrontés à des problèmes de connexion. En cause, non pas l’arrivée massive de joueurs, mais diverses cyberattaques visant les serveurs.

Le directeur du jeu, Aaron Keller, affirme que les serveurs ont été touchés par au moins deux cyberattaques DDoS dans les huit heures suivant la mise en ligne du jeu. « Nous corrigeons régulièrement les problèmes de serveur et de stabilité, ainsi que sur la gestion d'une deuxième attaque DDoS », écrit Keller sur Twitter il y a quelques heures. « Nous sommes tous sur le pont et nous continuerons à travailler toute la nuit. Merci de votre patience – nous vous communiquerons de plus amples informations dès qu'elles seront disponibles ».

Plusieurs joueurs n’ont pas pu se connecter à la sortie d’Overwatch 2

Selon la page officielle des problèmes d'Overwatch 2, les joueurs sur PC et consoles ont rencontré des « erreurs de serveur inattendues », lorsqu’ils essayaient de se connecter, des files d’attente trop longues ainsi que des problèmes tels que certains cosmétiques et objets qui n'apparaissent pas dans leur collection.

Il semblerait que de nombreux joueurs rencontrent toujours d’importants problèmes de connexion, si l’on en croit les centaines de témoignages sur les réseaux sociaux ou encore les forums officiels. Toutes les plateformes semblent touchées, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, la PlayStation 5, Windows, la Xbox One et les Xbox Series X|S. La patience est donc pour l’instant votre seule arme.

En attendant que l’éditeur arrive à contenir les attaques, on vous rappelle que Blizzard avait annoncé des mesures drastiques pour éviter les joueurs toxiques. De plus, il faut préciser que les nouveaux personnages introduits dans ce deuxième opus ne seront pas gratuits, mais déblocables avec un pass de combat.