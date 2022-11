Overwatch 2 va permettre à plus de joueurs de vérifier leur compte par SMS

Blizzard fait une nouvelle fois machine arrière sur son très polémique système de vérification par SMS pour Overwatch 2. Désormais, les joueurs possédant un abonnement prépayé pourront enfin accéder au FPS compétitif. En revanche, les téléphones par VOIP ou Internet ne pourront toujours être utilisés pour vérifier son compte.

Au lancement d’Overwatch 2, Blizzard a (une fois n’est pas coutume) croulé sous les polémiques. En cause, son système économique qui incite les joueurs à verser beaucoup plus d’argent que sur le premier opus, mais aussi l’obligation de vérifier son compte Battle.net par SMS pour pouvoir accéder au jeu. Si pour beaucoup cette dernière ne pose aucun problème, ce n’est pas le cas tout le monde.

En effet, les joueurs possédant un abonnement téléphonique prépayé se sont retrouvés exclus du jeu, car dans l’incapacité de recevoir le fameux SMS de Blizzard. Peu de temps après la sortie, le studio a tenté d’apaiser la colère des fans en assouplissant quelque peu sa réglementation, mais toujours en excluant les utilisateurs avec un téléphone prépayé. Il aura fallu attendre ce 17 novembre pour que Blizzard règle enfin le problème.

Les joueurs avec un téléphone prépayé peuvent enfin jouer à Overwatch 2

En effet, le studio a annoncé dans un communiqué que « tous les joueurs possédant un téléphone prépayé éligible peut désormais enregistrer son numéro sur son compte Battle.net et jouer à Overwatch 2″. Selon ce dernier, la plupart des abonnements concernés devraient fonctionner sans problème, bien que certains ne pourront toujours pas être utilisés. En revanche, certains utilisateurs continueront de se voir refuser l’accès au FPS compétitif.

Sur le même sujet — Overwatch 2 : voici la méthode infaillible pour éviter les headshots avec Kiriko

Dans la FAQ intégrée au communiqué, Blizzard précise bien que les téléphones reposant sur un service VOIP ou Internet ne pourront toujours pas recevoir le SMS de vérification. De plus, chaque numéro ne pourra servir à créer qu’un seul compte. Impossible donc de relier son numéro à plusieurs comptes, déjà existants ou non. À ce sujet, le studio a rappelé que les joueurs possédant déjà un compte n’ont plus besoin de faire vérifier ce dernier.

Source : Blizzard