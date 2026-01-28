Journée de la protection des données : 5 actions concrètes pour renforcer votre vie privée en ligne

La Journée européenne de la protection des données est célébrée chaque année le 28 janvier. Elle vise à sensibiliser les gouvernements, les organisations et le public à l’importance de la protection des données personnelles et du droit à la vie privée.

Bien que peu connue du grand public, la Journée européenne de protection des données a été instaurée en 2007 par le Conseil de l’Europe. Elle est également célébrée un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis et au Canada sous le nom de Data Privacy Day.

Pour les internautes et les utilisateurs de produits numériques, la Journée de protection des données est l’occasion de rappeler les bonnes pratiques pour renforcer leur vie privée en ligne.

1- Vos données personnelles à l’ère de l’IA : reprenez le contrôle

L’avènement de l’IA a considérablement augmenté la collecte et l’exploitation des données personnelles à grande échelle. Les entreprises d’IA (OpenAI, Google Deep Mind, xAI, Meta, etc.) utilisent des robots d’exploration qui parcourent le web et aspirent une quantité massive de données accessibles publiquement.

Ces données sont ensuite utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle. Cela pose un véritable problème en matière de vie privée. Vous devez donc plus que jamais faire attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux et sur internet en général, qu’il s’agisse de vos photos, vidéos, informations personnelles, ou encore vos messages publics.

Quand c’est possible, n’hésitez pas à utiliser les paramètres de confidentialité pour contrôler les données accessibles publiquement, ou encore qui peut les voir.

2- Décidez de ce que vos applications ont le droit d’utiliser

Les applications mobiles accèdent aussi à une quantité importante de données sur nos smartphones. En dehors de celles qui sont strictement nécessaires pour leur fonctionnement, certaines applications ont tendance à forcer des autorisations qui n’ont aucun lien apparent avec leur fonctionnement.

Faites donc attention aux autorisations que vous accordez. Sur Android comme sur iOS, vous pouvez notamment voir quelles applications ont accès à des composants comme : la caméra, le micro, votre localisation, vos contacts, SMS, photos, données biométriques, etc.

3- Utilisez des mots de passe forts, avec la double authentification

Utiliser des mots de passe complexes est indispensable pour éviter le piratage de vos comptes, et par conséquent la fuite d’autres données importantes. Chaque année, des études montrent qu’un nombre important d’internautes continuent d’utiliser des mots de passe trop simples, et faciles à craquer par des logiciels spécialisés.

La bonne pratique consiste également à utiliser un mot de passe unique pour chaque compte afin d’éviter que la compromission d’un mot de passe ne puisse mettre en danger plusieurs de vos comptes. L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe multiplateforme est le meilleur moyen de générer des mots de passe forts, uniques et qui peuvent se synchroniser sur tous vos appareils.

Enfin, n’hésitez pas à activer la double authentification pour ajouter une couche de protection supplémentaire à vos comptes.

4- Protection des données en ligne : l’importance des VPN

Sans chiffrement, vos données en ligne peuvent être facilement lues par des tiers, notamment votre FAI et toute personne qui intercepte ces données lors de leur transmission. D'où l'importance d'utiliser un VPN fiable, surtout lorsque vous vous connectez à des Wi-Fi publics.

Les VPN permettent d'établir un tunnel chiffré entre votre appareil et les sites avec lesquels vous interagissez. Vous devez également vérifier que tous les sites avec lesquels vous échangez des données sont bien en HTTPS.

Certains VPN offrent également des options protections supplémentaires. Par exemple, NordVPN intègre une fonctionnalité nommée Protection Anti-menaces Pro qui bloque les sites dangereux, les malwares ou encore les tentatives de phishing.

5- Exercez votre droit à la suppression de vos données

Beaucoup l'ignorent, mais il existe dans de nombreuses juridictions, un droit à l'effacement ou à l'oubli. En Europe, ce droit est bien encadré par le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), en son article 17.

Pour se conformer à cette règle, de nombreux acteurs comme Google, Facebook, Amazon et bien d'autres permettent déjà à leurs utilisateurs de supprimer leurs informations personnelles en plus de la fermeture de leurs comptes quand ils le souhaitent.

Vous pouvez également demander à n'importe quel site web ou à une organisation de supprimer des informations à caractère personnel vous concernant, si cette demande est conforme aux conditions prévues par la loi.

À l'ère du numérique, et surtout avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, la protection des données personnelles est devenue un enjeu majeur. Pourtant, de nombreux internautes sont encore peu sensibles à ces questions. La Journée de la protection des données personnelles a justement pour objectif d'éveiller les consciences et d'encourager chacun à mieux protéger sa vie privée.