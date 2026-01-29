Faudra-t-il s’abonner à Ligue 1+ pour regarder la Coupe du Monde 2026 de football ?

Contre toute attente, Ligue 1+ est sur le point d'arracher les droits de diffusion intégraux de la Coupe du Monde 2026 de football. Quelles sont les conséquences pour les téléspectateurs ?

On ne s'y attendait pas, mais la nouvelle plateforme de diffusion du championnat de France de football, Ligue 1+, va rafler les droits pour retransmettre l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde 2026. Selon L'Équipe, Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, a déjà signé un contrat avec la FIFA, et vient de l'annoncer aux présidents des clubs, qui auraient tous donné leur bénédiction au projet. Il ne manque que la ratification par le Conseil de la FIFA pour valider définitivement le dossier, mais il n'y aurait aucune raison pour que le deal tombe à l'eau au dernier moment.

LFP Media paiera 20 millions d'euros au total, dont 18 millions d'euros pour les droits eux-mêmes, et 2 millions d'euros de frais de production. En s'octroyant la plus grande des compétitions de ce sport, la LFP espère retenir ses abonnés durant l'été, qui n'ont plus de raison de conserver leur accès à la plateforme tant que la Ligue 1 est en pause estivale.

Ligue1+ ou M6 pour regarder le Mondial 2026 ?

Il s'agit des droits pour la télévision française payante, qui étaient jusqu'ici détenus par beIN Sports. M6 représentera la télévision gratuite, mais aura seulement un peu plus de la moitié des matchs, 54 sur 104, avec notamment de nombreuses rencontres manquantes en phase de groupe. Tous les matchs de l'équipe de France seront toutefois bien diffusés par M6.

Outre le fait d'accéder à tous les matchs, Ligue1+ aura deux atouts de taille par rapport à M6 pour attirer les téléspectateurs : la programmation et la gestion de la publicité. M6 va devoir intégrer de nombreux spots de pub pour rentabiliser son coûteux investissement. Le groupe audiovisuel ne pourra pas se rémunérer avec des abonnements et la somme dépensée pour les droits est bien plus élevée que pour Ligue1+. On aura donc bien plus de publicité sur M6. Sur Ligue 1+, on peut aussi s'attendre à des prises d'antenne plus tôt avant les matchs et des débriefs plus poussés que sur M6, avec également des reportages et émissions spéciales plus nombreuses.