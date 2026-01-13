Orange a bloqué les mises à jour de ces smartphones pendant des mois, mais a fini par craquer face à la colère des utilisateurs

Orange a-t-il fait preuve de nostalgie ? C'est l'impression que l'opérateur donne après avoir imposé à ses utilisateurs une limitation vieille de plusieurs années. L'opérateur a en effet délibérément bloqué les mises à jour de ces derniers afin de pouvoir y intégrer ses propres modifications. Problème : les utilisateurs avaient des mois de retard dans leurs mises à jour.

Orange a beau être l'opérateur historique de France, parmi les plus populaires du marché et à la pointe du réseau, cela ne l'empêche pas de continuer à pratiquer des techniques commerciales non seulement douteuses, mais surtout datées depuis bien longtemps. Tout a commencé lorsqu'une poignée d'utilisateurs se sont saisis des forums d'entraide de la firme pour partager un problème bien étrange : impossible de mettre à jour leur Xiaomi 15.

Tous ont un point commun : ils ont acheté leur smartphone chez Orange, sans abonnement. Le manque de mise à jour devient très vite un problème. Pour la plupart, leur Xiaomi se trouve bien sur Android 15, mais avec un correctif de sécurité datant de… mai 2025. En plus de ne pas du tout être protégés contre les menaces cyber, certains d'entre eux rapportent ne pas avoir accès à certaines fonctionnalités pourtant basiques pour un smartphone à ce prix, comme le paiement sans contact.

Sur le même sujet — Orange et Bouygues Telecom ont trouvé le moyen d’en finir avec les coupures d’internet lors de l’intervention d’un technicien

Les utilisateurs font plier Orange qui bloquait les mises à jour de leur smartphone

Mais alors, quelle mouche a piqué Orange ? En réalité, il semblerait que l'opérateur ait ressuscité une “pratique commerciale” que l'on pensait faire partie du passé : la rom opérateur. L'idée est pour l'opérateur d'intercepter les mises à jour logiciel déployées par le constructeur afin d'y implémenter quelques modifications, comme par exemple la présence de bloatwares liés à son activité. Seulement voilà, pour ce faire, l'opérateur doit valider ladite mise à jour.

Or, il semblerait qu'Orange ait “oublié” d'effectuer cette validation, laissant les utilisateurs dans l'embarras. Fort heureusement, comme le rapportent nos confrères de Frandroid, la grogne a fini par payer. Depuis aujourd'hui, les utilisateurs lésés reçoivent un à un la dernière version de la surcouche Xiaomi, les amenant enfin sur HyperOS 3.0.7. D'autres n'ont pas encore cette chance, Orange leur indiquant qu'il est nécessaire d'effectuer un retour aux paramètres d'usine.