Abonnés Orange : profitez de jusqu’à 20 € de remise par mois sur vos plateformes de streaming préférées

Avis aux clients Orange : votre abonnement Livebox Max vous permet de bénéficier d’une remise mensuelle de 5 € par mois sur certaines plateformes de streaming populaires. Si elles étaient initialement 3 à être éligibles, Orange gonfle désormais son offre à 4 services, faisant passer la remise mensuelle totale de 15 à 20 € par mois.

Orange fait encore évoluer les avantages de son offre Livebox Max. Il s’agit de l’abonnement premium de l’opérateur qui, en plus du très haut débit, mise sur son importante offre de contenus. Parmi les avantages de la Livebox Max se trouve une remise mensuelle de 5 € sur certains services de streaming populaires. Au départ, trois plateformes étaient éligibles à cette réduction : Netflix, Disney+ et HBO Max, ce qui portait la remise à 15 € par mois si vous souscriviez à chacun des services. Puis HBO Max a été remplacé par Paramount+.

Aujourd’hui, ce dernier ne fait plus partie des services éligibles – son catalogue a, en revanche, débarqué chez Free. Malgré cela, Orange a tout de même étoffé son offre, puisque ce sont maintenant quatre plateformes qui sont compatibles avec cette remise cumulable de 5 € par mois : Netflix, Disney+, Apple TV et Ligue 1+. Le total des remises s’élevant ainsi à 20 € mensuels.

Abonnés Orange : profitez de Disney+, Apple TV, Netflix et de la Ligue 1+ pour moins de 20 € par mois

Si l’on fait les comptes : à combien vous reviendront les différents abonnements avec cette remise mensuelle de 5 € par plateforme ? Netflix (avec pub) passe à 2,99 €, Disney+ (avec pub) à 1,99 €, Apple TV à 4,99 € et enfin la Ligue 1+ (si l’on prend le tarif proposé avec Orange pour l’offre avec engagement 12 mois) revient à 9,99 €. Soit un total de 19,96 € par mois si vous souscrivez aux quatre services – ou 9,97 si jamais le sport n’est pas votre tasse de thé. Cette remise cumulable donc s’appliquera sur votre facture orange.

Si vous êtes clients de l’offre Livebox Max d’Orange, pour bénéficier de cette remise il vous faudra souscrire aux abonnements des services qui vous intéresse via Orange (depuis la boutique ou l’espace client). Cependant, il sera nécessaire de le faire dans un délai de 3 mois suivant la mise en service et l’activation du compte de la plateforme.

Avec cette remise de 5 € par mois cumulable pour 4 services de streaming éligibles, Orange opte pour une stratégie différente de celle de son concurrent Free : la personnalisation. C’est doublement positif pour l’opérateur. Premièrement, cela agit comme une opération de fidélisation puisqu’il fait un geste envers ses clients – qui ont ou auraient peut-être dans tous les cas souscrits à l’une (ou plusieurs) de ces plateformes. Et surtout, de cette manière Orange se préserve des hausses de prix dont peuvent être victimes les différents abonnements – Disney+ Standard avec pub étant récemment passé à 6,99 € par mois par exemple.