Orange : 60 chaînes TV en clair pendant une semaine pour les abonnés

Avis aux abonnés TV de l'opérateur Orange ! Le numéro 1 français des télécoms propose à ses clients une diffusion en clair de 60 chaînes pendant une durée d'une semaine. Toutes les informations à connaître sont à consulter dans la suite de l'article.

Du sport, du cinéma, des séries, de la découverte, du divertissement ou encore des programmes jeunesse : telles sont les différentes thématiques que suggère Orange au cours d'une durée totale de 7 jours.

Ainsi, l'opérateur permet à ses clients titulaires d'un abonnement Internet et TV ou d'un forfait mobile de profiter de 60 chaînes en clair et en illimité du jeudi 12 au mercredi 18 novembre 2020 inclus. Parmi ces chaînes, les abonnés auront la possibilité de regarder OCS, Automoto La Chaîne, Golf Channel, Boing, Boomerang, Ushuaia TV ou encore Science & Vie TV. Les chaînes citées font partie de différents bouquets TV qui sont payants en temps normal et sont visibles depuis une box TV, mais aussi sur PC, Mac, les smartphones et les tablettes avec l’application gratuite TV d’Orange.

Ce n'est pas la première fois qu'Orange effectue ce genre d'opération à ses clients fidèles. Au cours du premier confinement, l'opérateur avait déjà proposé une diffusion en clair des 4 chaines OCS et de 5 chaines jeunesse durant deux semaines.