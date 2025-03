Orange offre la 5G SA à ses abonnés mobiles, voici comment en profiter

Orange rejoint Free Mobile en offrant la 5G SA, ici appelée 5G+, sur la majorité de ses forfaits mobiles. Une nouvelle offre voit également le jour avec 180 Go de données en 5G+.

La 5G, c'est démodée. L'heure est à la 5G Standalone, ou SA pour aller plus vite. Souvent appelé la “vraie 5G”, elle commence à peine à se déployer sur le territoire et, surtout, chez les opérateurs. D'abord l'apanage des offres réservées aux professionnels, la 5G SA s'est invitée chez les particuliers par l'intermédiaire de Free Mobile. Aujourd'hui, Orange rejoint l'opérateur en offrant lui aussi l'accès à ce réseau, qu'il appelle 5G+.

Lire aussi – Eutelsat réussit un exploit : la 5G directement depuis l’espace, une première mondiale

Utilisant la bande de fréquence 3,5 GHz, la 5G+ promet plusieurs choses. D’abord un temps de latence réduit pour une connexion plus réactive. Ensuite des appels de meilleure qualité passant par la 5G (VoNR, pour Voice over New Radio). Enfin, plus de sécurité grâce au chiffrement des données d'identification de la carte SIM. Pour profitez de tout ça, rien de plus simple.

Comment activer gratuitement la 5G+ sur son forfait Orange

Les forfaits éligibles à la 5G+ d'Orange sont ceux que l'opérateur a commercialisé à partir de mai 2023. Les clients Sosh ne peuvent pas en bénéficier pour le moment. Il faut également posséder un smartphone compatible 5G SA parmi les modèles présents dans la liste suivante, sachant que d'autres seront ajoutés au fil du temps. Notez que comme chez Free, aucun iPhone ou Pixel n'y figure :

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13T Pro

Honor Magic 7 Pro

Si vous répondez aux critères, l'activation se fait à partir de votre Espace Client Orange. En parallèle, un nouveau forfait voit le jour, la Série Spéciale 180 Go 5G+, accessible dès maintenant.

En plus des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, il comprend 6 mois d'abonnement offerts à Netflix Standard avec publicité (5,99 €/mois par la suite) et 12 mois à ChatGPT Plus (23 €/mois une fois la période passée). Le prix est de 41 € par mois sans engagement, sachant que les 18-26 ans peuvent appliquer un code de réduction le faisant passer à 25 €/mois.