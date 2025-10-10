Orange améliore son forfait 5G le plus cher… sans pour autant le rendre rentable

Orange vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau forfait 5G qui s'adresse aux gros consommateurs de données mobiles. Celui-ci propose en effet une enveloppe pharamineuse de 500 Go par mois… avec un prix, disons, proportionnel. Seul hic : on trouve bien moins et plus intéressant chez la concurrence.

Orange nous a toujours habitué à proposer des prix ne défiant pas du tout toute concurrence – c'est même plutôt l'inverse, à vrai dire. L'opérateur historique a d'ailleurs les mêmes arguments à opposer à ceux qui peinent à comprendre cette stratégie : expérience inégalable, réseau de qualité – qu'il doit par ailleurs gérer pour d'autres opérateurs, on en passe et des meilleures. Reste que quand l'entreprise lance un forfait dont on a bien du mal à comprendre l'utilité, qui plus est à un prix exorbitant, difficile de ne pas être circonspect.

C'est pourtant bien ce que vient de faire l'opérateur. Ou plutôt, celui-ci a légèrement modifié ce qui était déjà son forfait mobile le plus cher à date : son forfait avec une enveloppe à 410 Go de données de mobiles, qui coûtait alors 84,99 €/mois. Désormais, celui-ci propose 500 Go de données de mobile 5G. Si vous possédez déjà une box Internet, ce forfait passe à 69,99 €/mois. La bonne nouvelle, c'est que son prix ne change pas. La moins bonne, c'est que vous pouvez toujours trouver (bien) mieux ailleurs.

Le forfait le plus cher d'Orange devient plus rentable (mais pas assez)

Certes, Orange a la bonté d'offrir de jolies promotions sur les smartphones les plus récents à ceux qui craquent pour ce forfait. L'iPhone 17 Pro Max passe notamment à 569 € ce qui, on le reconnaît aisément, est tout de même très intéressant. Et certes, le forfait inègre également 200 Go de données mobile en Europe, ainsi que 45 Go dans le reste du monde (parmi une sélection de 75 pays), en plus d'offrir une coque de smartphone Apple ou Samsung ainsi que deux multi-SIM.

Oui, mais : tous ces avantages ou presque se retrouvent chez la concurrence pour moins cher. Comme le notent nos confrères de Numerama, Free propose déjà un forfait à 350 Go dont 35 Go à l'étrange pour seulement 19,99 €/mois, tandis que Bouygues Telecom propose 300 Go dont 40 Go à l'étranger pour 54,99 €/mois. Même au sein de sa propre écurie, il est possible de trouver de meilleures offres. Orange propose déjà un forfait 5G+, à 45 €/mois avec 180 Go en France et 40 Go à l'étranger. Un prix qui tombe à 15,99 €/mois chez Sosh, avec une meilleure enveloppe en France de 200 Go. On vous laisse faire votre choix.