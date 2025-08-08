Orange annonce une hausse de prix de ses forfaits, à quoi faut-il s’attendre ?

Orange prévient qu'il faut s'attendre à une hausse de prix des forfaits. L'internet fixe et le mobile seront sans doute concernés, et cela pourrait toucher aussi bien les abonnés actuels que les nouveaux clients.

Orange a récemment publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2025. Lors d'une conférence présentant ses performances depuis le début de l'année, l'entreprise a aussi évoqué le futur. Et celui-ci pourrait bien déplaire aux clients de l'opérateur, qui prévoit d'augmenter ses prix très bientôt.

Comme repéré par iGen, Christel Heydemann, directrice générale d'Orange, a expliqué à cette occasion que l'entreprise allait “appliquer certaines hausses de prix très ciblées, de type plus pour plus”, au cours des prochaines semaines. Nous n'avons pas de détails sur ces augmentations tarifaires à venir, mais on peut aisément devenir ce qui attend les consommateurs.

Orange prévoit d'augmenter le prix de ses forfaits

Le terme “plus pour plus” utilisé par Christel Heydemann fait référence à l'amélioration d'une offre pour en justifier un prix supérieur. On présente aux clients un nouvel avantage dans leur forfait, comme des débits plus rapides pour l'internet fixe ou une enveloppe data plus conséquente pour le mobile. Et en second lieu, on leur explique que cet “enrichissement”, comme les opérateurs aiment à l'appeler, va coûter quelques euros de plus par mois. Dans la plupart des cas, le nouvel abonnement ne vaut pas le coût, car si le client avait eu besoin de ces services, il les aurait déjà souscrits avant, sans qu'on lui impose.

Orange pourrait aussi s'attaquer aux prix des forfaits pour les nouveaux abonnés. Les opérateurs ont tendance à essayer de soutirer de l'argent à leurs abonnés actuels, car ils sont déjà acquis. Les clients potentiels sont quant à eux attirés avec des offres alléchantes à bas prix, au moins de manière temporaire. Mais après une période de promotions et de guerre tarifaire sans merci entre opérateurs il y a quelques mois, Orange et ses concurrents sont en train de remonter leurs prix. Le phénomène a déjà débuté et devrait se poursuivre au deuxième semestre.

Avec la disparition de SFR, qui devrait être vendu à la découpe à Free, Bouygues Telecom et Orange, on peut s'attendre à une augmentation durable des prix des télécoms en France.