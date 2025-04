Livebox : comment vérifier que personne ne vole votre connexion Wi-Fi (et bloquer les squatteurs)

Vous soupçonnez qu'une personne malintentionnée squatte la connexion Internet que vous payez tous les mois à Orange ou Sosh ? Voici comment vous prémunir des intrus sur votre Livebox.

Par défaut, l'accès au Wi-Fi des différents modèles de Livebox d'Orange est sécurisé à l'aide d'un mot de passe fort. En théorie, votre connexion est difficilement piratable, mais rien n'est impossible. Car depuis le début de votre abonnement, peut-être avez-vous changé le mot de passe pour un autre plus facile à retenir ? A moins que vous l'ayez confié à l'un de vos proches, à l'un de vos voisins, et qu'ils s'en servent sans vous le dire ? Ou alors quelqu'un est parvenu à le pirater via une attaque par force brute ou toute autre méthode de hacking ?

Bref, tous les scénarios sont possibles. Votre Livebox n'est pas à l'abri des hackers de tout poil et il se pourrait bien qu'en ce moment même, un intrus exploite votre connexion en Wi-Fi. Votre débit chute en conséquence et il se pourrait même qu'il ait accès à certaines données de votre réseau si vous n'avez pas pensé à les protéger.

Voici donc comment vous y prendre pour vérifier qu'aucune autre personne ne squatte votre Wi-Fi, et expulser le squatteur de votre réseau le cas échéant.

Comment voir (et mettre à la porte) les squatteurs de votre Livebox

Afin de vérifier que tous les appareils connectés à votre réseau sont légitimes, procédez comme suit :

Ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse 192.168.1.1. Dans le premier champ entrez le terme admin et dans le second le mot de passe fourni par Orange à l'installation (ou le nouveau si vous l'avez changé pour plus de commodité). Cliquez sur le bouton Connexion. Dans l'interface qui se présente, cliquez sur le bouton Mes équipements connectés. C'est ici que vous pouvez retrouvez tous les appareils reliés à votre livebox et notamment ceux qui sont connectés en Wi-Fi.

Si un appareil vous paraît suspect, cliquez sur son nom. Vous pouvez retrouver différentes informations le concernant, comme ses adresses IP et IPv6, son adresse Mac et son état (connecté / déconnecté). Pour plus de clarté, vous avez également la possibilité de le renommer sur le réseau et de changer son type. C'est dans la section Paramétrer son accès à Internet que vous pouvez bloquer l'éventuel squatteur. Sélectionner simplement l'option Bloquer en permanence, validez à l'aide du bouton Enregistrer. Cette opération n'est pas définitive. Au cas où vous auriez mal identifié un appareil, vous avez la possibilité de débloquer un appareil à tout moment un appareil en revenant dans la même interface que précédemment, et en activant cette fois l'option Autoriser en permanence. Si, malgré les différents blocages opérés, vous soupçonnez que quelqu'un continue à utiliser votre Wi-Fi, revenez sur l'écran d'accueil de votre Livebox. Faites-le défiler de manière à trouver l'option wifi invité. Assurez-vous que cette option soit bien désactivée ou, si vous en avez réellement besoin, changez le mot de passe et ne le donnez qu'à des personnes de confiance.

