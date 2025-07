Orange : une très bonne nouvelle attend les abonnés 4G durant tout l’été, voici laquelle

L'an passé, à l'occasion des Jeux olympiques, Orange a fait une belle surprise à ses abonnés. Bonne nouvelle : l'opérateur récidive cette année avec une opération spéciale qui durera jusqu'à la fin des grandes vacances, ou presque.

Pendant les vacances, que l'on reste dans l'Hexagone ou que l'on se déplace à l'étranger, difficile (voire impossible ?) de se passer de son smartphone. Et qui dit utilisation du smartphone, dit consommation de données. Mais encore faut-il bénéficier d'un réseau stable et rapide. C'est là qu'intervient la 5G.

Offrant un bien meilleur débit que la 4G, un taux de latence quasi nul, une meilleure stabilité et un nombre de connexions simultanées largement supérieur, le réseau s'étend depuis quelques années à travers toute la France. En somme, il s'agit de la connexion idéale, surtout pendant les vacances, d'autant que l'un des objectifs de la 5G est de couvrir à terme certaines zones blanches. Le déploiement avance vraiment bien : au 1er juillet 2025, la France bénéficie de 51 600 sites couverts. À titre de comparaison la 4G, dont le déploiement a été entamé il y a plus de dix ans, compte un peu plus de 70 000 sites en France.

Les abonnés Orange profitent d'un bel avantage pendant les vacances, et il est gratuit

Et là, vous voyez probablement où nous voulons en venir en relisant le titre de cet article. Les abonnés Orange peuvent effectivement profiter gratuitement de la 5G, même si leur forfait ne le permet pas habituellement.

En fin de semaine dernière, un SMS leur a été envoyé leur précisant qu'ils peuvent bénéficier de la 5G pendant 2 mois à compter de la date de souscription de l'offre. Pour cela, il leur suffit de répondre au message reçu et de s'inscrire sur la plateforme Orange. Il leur est également possible d'effectuer cette même manipulation via l'application Orange et Moi et l'espace client.

L'offre n'est accessible que jusqu'au 20 août prochain. Pour en profiter, il faut bien évidemment disposer d'un smartphone compatible 5G. Mais à l'exception de quelques modèles d'entrée de gamme, ils le sont tous désormais.

Notez en revanche que, contrairement à la même opération qui avait eu lieu l'an passé durant les JO, cette fois les abonnés Sosh ne semblent pas concernés.