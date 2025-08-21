Orange lance une nouvelle Flybox 5G+ Home, avec Wi-Fi 7 et performances améliorées

Orange met à jour son offre 5G+ Home. Sans hausse de prix, l'opérateur fournit désormais une nouvelle Flybox 5G+ Home, prenant en charge le Wi-Fi 7, avec de meilleurs débits, une latence plus faible et une couverture réseau plus efficace.

Orange annonce la disponibilité d'une nouvelle Flybox 5G+ Home. Cet équipement, fourni en souscrivant une offre 5G+ Home, dont le prix n'augmente pas, bénéficie de plusieurs améliorations par rapport au modèle précédent. D'abord, elle est compatible Wi-Fi 7, permettant aux utilisateurs équipés d'appareils supportant ce protocole de profiter de la meilleure expérience de réseau domestique actuelle.

La Flybox 5G+ Home Wi-Fi 7 embarque quatre récepteurs 5G, contre deux seulement auparavant. Elle accroche ainsi mieux le réseau mobile d'Orange pour une réception 5G+ boostée. Orange annonce des débits descendants jusqu'à 1,5 Gbps et des débits montants jusqu'à 250 Mbps.

La Flybox 5G+ Home devient compatible Wi-Fi 7

La technologie L4S (Low Latency, Low Loss & Scalable Throughput) stabilise la latence en temps réel pour une connexion plus fiable, ce que l'on reproche généralement à ce type de solution par rapport à un réseau basé sur la fibre. Trois ports Ethernet sont prévus pour brancher ses appareils les plus importants en filaire et profiter d'une latence amoindrie. On pense notamment aux Smart TV, box TV, PC et consoles de jeu. Pour rappel, un abonnement 5G+ Home octroie une quantité illimitée de données, comme pour un forfait internet fixe.

Conçue en partenariat avec Nokia, cette Flybox 5G+ Home Wi-Fi 7 inclut l'application TV d'Orange (150 chaines sur smartphone, PC et tablette). La clé TV en option coûte 5 euros par mois pour un visionnage sur téléviseur.

L'offre 5G+ Home est commercialisée au tarif de 42,99 euros par mois, sans engagement et avec un mois d'essai satisfait ou remboursé. L'opérateur propose une promotion pour les jeunes via la campagne Cheat_Code_18_26. Les clients âgés de 18 à 26 ans peuvent faire baisser la facture à 29,99 euros par mois. Il faut toutefois faire une demande par offre de remboursement différé de 13 euros par mois auprès d'Orange pour en bénéficier, ce qui n'est pas forcément l'option la plus pratique.