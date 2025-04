Les abonnés Orange ont désormais accès à 5 nouvelles chaînes TV, découvrez lesquelles

Les abonnés qui ont accès à Orange TV vont avoir encore plus de choix avec l'intégration de cinq nouvelles chaînes. On vous dit lesquelles, sur quels canaux elles sont diffusées, et quels types de programmes y sont retransmis.

Orange fournit à l'ensemble de ses abonnés box internet fixe un accès à sa plateforme Orange TV, disponible depuis le décodeur TV fourni par le FAI ou via une application sur d'autres supports. Une application Orange TV est par exemple disponible depuis un peu moins d'un an sur Android TV. Le service inclus environ 200 chaînes, généralistes ou thématiques, et son catalogue est sur le point de se renforcer avec l'intégration de cinq nouvelles chaînes TV.

L'opérateur annonce en effet l'ajout de RTL9, E !, MCM, M6Music et RFM TV sur Orange TV. Elles seront mises à disposition des clients à partir du 10 avril 2025, sans surcoût, et sans qu'aucune manipulation de leur part ne soit nécessaire. Ces cinq chaînes rejoignent National Geographic (canal 110) et Disney Channel (canal 90), lancées sur Orange TV au début de l'année.

Les canaux de RTL9, E !, MCM, M6Music et RFM TV sur Orange TV

Voici ce que vous devez savoir sur les cinq nouvelles chaînes incluses avec Orange TV :