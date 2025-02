Orange facilite la reprise de votre ancien smartphone, plus besoin de se déplacer en boutique

L'opérateur Orange rejoint ses concurrents en simplifiant les démarches pour la reprise de votre ancien smartphone. Désormais, tout se fait en ligne, passer en boutique n'est plus obligatoire.

S'offrir un nouveau smartphone nécessite bien souvent un budget conséquent. Il existe bien sûr des modèles bon marché, mais dès que l'on veut bénéficier de ce qu'il se fait de mieux ou presque, la facture grimpe très vite. Pour l'alléger, l'une des solutions est d'en profiter pour revendre son mobile actuel. Pas nécessairement auprès d'un revendeur tiers puisque les opérateurs eux-même peuvent se charger de la reprise, du moment que vous achetez le nouveau chez eux. Le montant défini est alors soit déduit du prix, soit reversé sur votre compte bancaire.

Pourtant, peu de gens franchissent le pas. Le plus souvent, les personnes intéressées abandonnent devant la complexité du procédé. C'est d'autant plus vrai lorsque la seule possibilité proposée par un opérateur est de se déplacer dans l'une de ses boutiques. Au temps de trajet s'ajoute celui de l'attente dans l'établissement et de l'estimation. Et alors que SFR, Free Mobile et Bouygues Telecom possèdent chacun une plateforme dédiée, Orange fait figure d'exception. Plus maintenant.

Orange reprend votre vieux mobile directement en ligne

Les abonnés Orange et Sosh disposent désormais d'un service de reprise de smartphones 100 % en ligne. Le site ainsi que l'ensemble du processus sont gérés par Dipli, une entreprise spécialisée dans le secteur. Elle garantit un prix de reprise égal à celui que vous obtiendriez en boutique. Autant profiter de la praticité offerte dans ce cas. La démarche est simple et s'effectue au moment où vous achetez un mobile sur la boutique en ligne d'Orange.

Notez qu'en fonction de celui que vous vous procurez, il se peut qu'une somme comprise entre 30 et 200 € soit ajoutée au total. C'est ce qu'on appelle le bonus de reprise, sachant que les modèles concernés varient régulièrement. L'existence d'un tel bonus est cependant clairement indiqué au moment de la commande.

Comment faire une demande en ligne pour la reprise de son smartphone par Orange

Voici le déroulé de l'opération. Au préalable, munissez-vous du numéro IMEI du smartphone à reprendre (composez le *#06# pour le voir), de votre carte d'identité et de l'IBAN du compte sur lequel vous souhaitez le versement. Ensuite :

Une fois l'appareil commandé et payé, cliquez sur le bouton Demander une reprise qui apparaît alors. Pour bénéficier de l'éventuel bonus supplémentaire auquel votre achat vous donne droit, vous devez faire la demande dans les 5 jours suivant l'achat. Remplissez le formulaire en entrant les renseignements demandés. Identifiez votre modèle puis répondez aux questions posées sur son état et son fonctionnement. Soyez honnête, tout sera vérifié par un centre avant validation. C'est aussi là que vous entrez vos coordonnées bancaires et votre preuve d'identité. À l'issue, le prix de reprise estimé (avec l'éventuel bonus) s'affiche.

Un mail récapitulatif est envoyé. Il contient une étiquette d'envoi prépayée dont il faudra se servir pour l'expédition du colis. Vous avez 10 jours pour déposer votre smartphone déverrouillé et réinitialisé aux paramètres d'usine dans un point de dépôt.

Un centre partenaire d'Orange reçoit l'appareil, le teste, et efface les éventuelles données personnelles que vous auriez oublié de supprimer. Le prix de reprise définitif est alors fixé. Dans certains cas, il peut être inférieur à l'estimation. Après validation finale, vous recevez la somme sur le compte bancaire choisi sous 5 jours.

Si vous voulez avoir une idée de combien votre smartphone pourrait vous rapporter chez Orange sans passer par l'achat d'un nouveau, c'est possible. Utilisez pour cela l'outil d'estimation gratuit d'Orange, qui fonctionne d'ailleurs aussi avec les tablettes et les objets connectés.