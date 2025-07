Orange TV : 41 chaînes deviennent accessibles gratuitement

Vous avez Orange TV ? Alors, vous allez bientôt avoir accès à cinq bouquets internationaux (lusophone, espagnol, italien, anglais et allemand) gratuitement et sans rien faire dans le cadre d'une offre promotionnelle. Au total, ces bouquets comprennent 41 chaînes, qui vont passer en clair pour les abonnés Orange.

Les abonnés Orange qui ont accès à la plateforme Orange TV vont obtenir l'accès à 41 chaînes gratuitement pendant une période limitée cet été. Du 17 au 23 juillet, cinq bouquets internationaux sont mis à disposition des clients éligibles. Ces derniers n'ont aucune manipulation à réaliser pour en bénéficier, les chaînes passent automatiquement en clair sur leur canal habituel.

Si vous parlez portugais, espagnol, italien, anglais ou allemand ou que vous souhaitez vous plongez dans ces cultures, vous aurez de quoi faire. Comme d'habitude, l'opérateur espère profiter de cet accès gratuit pour faire connaître ses bouquets TV et engranger des abonnements payants après la fin de la promotion. Le prix des bouquets internationaux varie entre 5 et 10 euros par mois selon la langue choisie.

Orange rend 41 chaînes internationales gratuites pendant quelques jours

Voici les bouquets rendus disponibles, ainsi que quelques exemples de chaînes comprises dans l'offre :

• Lusophone : 8 chaines sont disponibles dont TVI International sur le canal 447, SIC Noticias (448) et TV Record (450)

• Espagnol : 9 chaines sont disponibles dont Antena 3 sur le canal 434, Star TVE (435) et Real Madrid TV (442)

• Italien : 7 chaines sont disponibles dont Rai 1 sur le canal 460, Rai 2 (461) et MediaSet Italia (466)

• Anglophone : 4 chaines sont disponibles dont TCM Cinéma sur le canal 413, Travel Channel (414) et Boomerang (416)

• Allemand : 13 chaines sont disponibles dont RTL TELEVISION sur le canal 419, RTL NITRO (420) et Das Erste (421)

À partir de la même date, le 17 juillet, Bouygues Telecom débloque de son côté 10 chaînes TV jeunesse à destination des enfants de 3 à 12 ans. Les plus jeunes pourront ainsi profiter de leurs vacances d'été pour visionner Canal J, Boomerang, Nickelodeon, Dreamworks et d'autres. Cet accès gratuit dure quant à lui un mois, ne s'arrêtant qu'au 18 août. Toutes ces chaînes font partie d'un bouquet Jeunesse commercialisé par le FAI, vendu 9,99 euros par mois, ou 4,99 en période promotionnelle.