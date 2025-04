Vous avez la TV d’Orange ? Cette fonction tant attendue débarque chez vous gratuitement

L'opérateur Orange continue ses cadeaux gratuits aux abonnés. Après l'ajout de chaînes de télévision et l'arrivée de l'application TV d'Orange chez tous les clients, voici une nouvelle surprise attendue depuis des années.

C'est Noël avant l'heure chez Orange. L'opérateur historique n'en finit pas de gâter ses abonnés en ce mois d'avril 2025 avec plusieurs ajouts totalement gratuits. Outre l'accès à 5 nouvelles chaînes de TV, l'application TV d'Orange est disponible depuis peu chez tous les clients Livebox, même ceux qui n'ont pas décodeur. Un changement majeur dans l'offre du fournisseur d'accès à Internet qui se double du lancement d'une fonctionnalité très attendue.

Elle existe déjà, mais était jusque là réservée aux offres les plus chères du FAI. Ce sont désormais tous les clients qui peuvent en profiter, sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit et surtout, sans que leur facture augmente. Orange comble ainsi un retard de plusieurs années sur ses concurrents en offrant le Start Over. Chez SFR par exemple, on parle de Restart, mais le résultat est le même. Voilà qui ravira celles et ceux qui pestent d'être arrivés en retard et d'avoir manqué le début d'un programme.

Après des années d'attente, cette option est enfin offerte à tous les abonnés Orange

Comme son nom l'indique, le Start Over permet de reprendre un programme déjà commencé depuis le début. Il suffit de sélectionner l'icône adéquate avec la télécommande et le tour est joué. Désormais, plus besoin de lancer un enregistrement si vous savez que vous ne serez pas devant la télé à temps, ni de courir pour être à l'heure.

Ce genre d'option facilite la vie de nombreux abonnés, et si l'on peut comprendre qu'elle soit un temps exclusive aux formules les plus premium, il est logique qu'elle devienne standard aujourd'hui. Surtout quand les chaînes de télévision peinent à lutter contre les plateformes de streaming qui elles offrent une liberté totale sur le visionnage des programmes. La fonction “Reprendre du début” est accessible aussi bien aux anciens qu'aux nouveaux clients Orange.