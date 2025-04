Orange augmente le débit pour ses nouveaux abonnés fibres, mais quid des anciens clients ?

En marge de l'annonce de ses nouvelles Livebox S et Livebox 7 en Wi-Fi 7, Orange a augmenté les débits de ses offres fibre… mais pas pour ses anciens abonnés. Pourront-ils en bénéficier plus tard ?

Orange booste les débits de ses offres box fibre. Avec un abonnement Livebox Fibre, il est désormais possible d'atteindre jusqu'à 2 Gbps en débits descendants et jusqu'à 800 Mbps en débits montants. Jusqu'ici, les clients bénéficiaient de vitesses de respectivement 1 Gbps et 700 Mbps.

L'offre Livebox Up voit aussi ses performances augmenter sensiblement. Les débits promis passent à 8 Gbps de manière symétrique (download comme upload), alors qu'ils étaient “limités” à 2 Gbps dans le sens descendant et 900 Mbps dans le sens montant avant le changement qui vient d'être opéré.

Orange passe au Wi-Fi 7 avec ses Livebox S et Livebox 7

Petit hic, pour l'instant, seuls les nouveaux abonnés à ces offres peuvent prétendre à cette hausse de vitesse. Comme le rapporte Alloforfait, Orange prévoit bien de mettre à niveau les connexions de ses anciens clients éligibles, mais l'opération n'est pas prévue pour tout de suite et il va falloir se montrer patient.

L'opérateur indique qu'il faudra quelques semaines, voire des mois, pour que le changement soit reflété chez ceux qui étaient abonnés à l'une de ces offres avant la hausse des débits. Orange explique que certains utilisateurs devront changer de box internet pour pouvoir en profiter, notamment si vous êtes en possession d'un modèle antérieur à la Livebox 5. Le FAI précise également que l'évolution vers la nouvelle norme réseau XGS-PON, plus performante, est progressive et que l'ensemble de son infrastructure ne la prend pas encore en charge.

Orange vient de présenter ses nouvelles box internet, les Livebox S et Livebox 7 (Wi-Fi 7), qui sont justement compatibles avec le XGS-PON et les nouveaux débits annoncés. Il s'agit de deux box Wi-Fi 7, mais seulement bi-bandes. Elles sont donc privées d'une fonction essentielle du standard : la bande de fréquence 6 GHz. Orange a estimé que ses clients n'avaient pas suffisamment recours à la bande 6 GHz sur ses Livebox précédentes (en Wi-Fi 6E tri-bandes) pour qu'il soit intéressant de l'intégrer dans les nouveaux équipements.

Source : Alloforfait