Orange craque à son tour, résilier votre abonnement Internet vous coûtera beaucoup plus cher

Il fallait malheureusement s'y attendre, Orange rejoint la liste des opérateurs qui ont décidé d'augmenter leurs frais de résiliation. La hausse des tarifs concernent cette fois les forfaits Livebox, vraisemblablement pour tous les utilisateurs. Une hausse telle que les autres opérateurs ne seront sûrement pas à même de l'éponger.

Quand on parle d'opérateur télécom, c'est rarement pour annoncer une bonne nouvelle. Malheureusement, Orange vient une nouvelle de prouver ce théorème. On pourra toutefois reconnaître à l'opérateur historique de suivre une tendance initiée par la concurrence quelques mois plus tôt. Il y a quelques mois, Bouygues Telecom décidait en effet d'augmenter ses frais de résiliations de forfait fibre, les faisant ainsi passer à 69€. Plus tard, la firme a même imposé une “taxe d'adieu” de 5€.

Dans le même temps, Free en a fait de même, en commençant par ses nouveaux clients, puis en appliquant sa nouvelle facture de résiliation à l'ensemble de ses abonnés. Bref, il ne fait pas bon ton de partir chez la concurrence dans le monde des télécoms, et ce n'est pas Orange qui viendra dire le contraire. Ce 20 novembre, l'opérateur a discrètement augmenté ses frais de résiliation. Certes, le tarif est moins élevé que chez ses rivaux. Il reste élevé malgré tout.

Il vous coûtera plus cher de résilier votre forfait Libebox chez Orange

Nos confrères de Frandroid ont ainsi repéré que les frais de résiliation ont grimpé pour atteindre les 60€. Ces derniers étaient autrefois fixés à 50€, soit une hausse de 10€ tout de même. Malgré la hausse, la taxe imposée par Orange reste plus basse de l'ensemble du marché. Mais pour bien cerner la teneur de cette hausse, il faut prendre en compte le remboursement offert par la concurrence.

La plupart des FAI proposent en effet de payer à votre place les frais de résiliation en échange d'une souscription à un abonnement. Or, cette offre est généralement plafonnée. À 60€, peu d'opérateurs accepteront de régler entièrement la facture. Autrement dit, alors qu'il ne coûtaît autrefois rien de quitter Orange pour un autre fournisseur Internet, ce n'est désormais plus le cas.