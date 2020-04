Oppo Reno Ace 2 : placé dans un réfrigérateur, il pète tous les scores d’AnTuTu

C’est aujourd’hui qu’Oppo doit officiellement dévoiler son tout nouveau Ace 2. En attendant que le constructeur chinois nous dise tout sur son nouveau smartphone, le voilà qu’il diffuse une vidéo montrant les performances inégalées de son smartphone, que ce soit placé sur une table, ou encore mieux, dans un réfrigérateur.

L’Oppo Ace 2 s’annoncerait-il comme le smartphone le plus puissant du moment ? C’est ce que l’on pourrait croire en voyant la vidéo officielle postée par Oppo (voir ci-dessous). Il y a quelques jours, quelques premiers benchs du Ace 2 sous AnTuTu très prometteurs avait déjà été diffusés sur la Toile. Oppo a décidé de refaire le match. Le smartphone est capable d’atteindre un score de 615 984 à l’aide du logiciel de benchmark AnTuTu. A titre de comparaison, le S20 Ultra de Samsung dans sa version équipée d’un Snapdragon 865 livre un score de 562 262 et le Find X Pro d’Oppo obtient quant à lui 606 389 points (source : AnTuTu).

L’Oppo Ace 2 bat quand même tous les records, avec ou sans réfrigérateur

Et quand il est placé dans un réfrigérateur, son score monte à 627 553 points. Pour la partie CPU, il récolte 208 922 points, tandis que le GPU obtient un résultat de 222 814 points. Bien évidemment, les conditions réalisées pour les besoins du test ne reflètent en rien un usage « normal » de l’appareil. Mais même lorsqu’il est placé en extérieur, on se rend compte que le smartphone devrait en avoir sous le coude.

Selon les dernières informations en date, l’Oppo Ace 2 devrait disposer d’un écran AMOLED de 6,5″ et d’une encoche située en haut en gauche et dédiée aux selfies. Profitant d’un taux de rafraichissement de 90 Hz, ce smartphone bénéficie d’un écran 20:9 et d’une résolution FHD+. Au cœur de l’appareil, on trouve un SoC Snapdragon 865 équipé de 8 ou 12 Go de RAM en fonction de la version. Côté stockage, on bénéficie de 128 ou 256 Go, toujours selon la version retenue. L’appareil profite par ailleurs d’une charge rapide de 65 W. Il pèse 185 grammes et offre une épaisseur de 8,6 mm. Taillé pour le jeu vidéo, il bénéficie d’un système de refroidissement constant 4D et d’un mode de vibration 4D 2.0.

Rendez-vous est donc pris dans quelques heures pour tout savoir de ce nouveau fleuron du constructeur. Et vous, que pensez-vous de ces résultats ? N’hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo.

