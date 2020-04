Oppo Reno 2 Ace : un premier benchmark prometteur

Un leaker chinois a dévoilé sur les réseaux sociaux le score AnTuTu d’un smartphone en développement chez Oppo. Il s’agirait du Reno Ace 2, dont la présentation serait calée au mois d’avril. Et les performances de ce nouveau Reno sont fidèles à d’autres tests réalisés avec des mobiles équipés par un Snapdragon 865. Cependant, cela reste provisoire.

Cette semaine, Oppo a annoncé officiellement sur Weibo la date de sa prochaine annonce majeure : le 13 avril. Soit un mois seulement après avoir lancé le Find X2 et le Find X2 Pro à l’international. Rappelons que le Find X2 Pro, le seul à arriver en France dans ce duo, sera lancé durant le printemps au prix de 1199 euros. Une seule version y sera lancée (mais deux coloris seront proposés). À l’intérieur, vous retrouvez le Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Retrouvez ici notre première prise en main et nos premières impressions.

Aujourd’hui, le Find X2 Pro est le smartphone le plus puissant selon le classement chinois de l’outil de benchmark AnTuTu. Il devance de quelques encablures les Mi 10 Pro, Find X2, Redmi K30 Pro et Black Shark 3 Pro. Naturellement, le Find X2 Pro est un peu onéreux, surtout face à des « flagships économiques », comme le Redmi K30 Pro qui offre une plate-forme similaire à un prix largement moins élevé. Selon certaines rumeurs, Oppo prépare l’arrivée du remplaçant du Reno Ace, lequel s’appellera le Reno Ace 2. Et c’est justement lui qui devrait être présenté la semaine prochaine.

Des performances dignes du Snapdragon 865

Fin mars, nous vous présentions la fiche technique du Reno Ace 2, découverte grâce à l’organisme de certification chinois Tenaa qui en a dévoilé les principaux éléments. Cette fiche technique est théoriquement assez proche de celle du Find X2 Pro, avec un Snapdragon 865, Android 10, 8 à 12 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go de stockage interne. Le tout servirait à animer un écran AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces et un quadruple capteur photo 48+8+2+2 mégapixels. Le Reno Ace 2 intègrerait aussi une batterie de 4000 mAh avec la charge rapide SuperVOOC 2.0.

Tout cela, c’est de la théorie. Qu’en est-il en pratique ? Un élément de réponse est arrivé sur Weibo quelques heures après l’annonce de la date de présentation du Reno Ace 2. Un blogueur chinois y a posté la capture d’écran que vous pouvez retrouver ci-dessus. Vous y voyez un score, 560 217 points, ainsi que l’identité du chipset qui anime le smartphone, le Snapdragon 865. Le téléphone est ici identifié par son numéro de série, PDHM00. L’auteur du message affirme qu’il s’agit d’un benchmark du Reno Ace 2. Avec ce score, le smartphone se positionne dans le Top 10 des modèles les plus puissants actuellement, devant le Galaxy S20 5G. Il ne fait pas partie des premiers. Toutefois, il pourrait être l’un des moins chers de la liste, avec le Redmi K30 Pro et le Realme X50 Pro 5G. Et les tests réalisés avant la sortie ne sont pas forcément des résultats sur un modèle commercial.

Source : Weibo