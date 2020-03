Oppo Reno Ace 2 : découvrez sa fiche technique en avant-première

L’Oppo Reno Ace 2 se dévoile davantage grâce à une certification TENAA, l’organisme de certification chinois. L’occasion de découvrir une partie de sa fiche technique, accompagnée de quelques visuels. Parmi les bonnes surprises, la présence d’un Soc Qualcomm Snapdragon 865 et d’Android 10.

Oppo se porte bien et continue de se diversifier. Début mars, le constructeur a lancé Reno, une nouvelle marque de smartphones destinée aux jeunes. Dans la foulée, Oppo avait teasé sur Weibo (l’équivalent chinois de Twitter) le tout premier appareil signé Reno. Une date de lancement prévue le 10 avril et seulement quelques informations techniques et c’est tout.

En attendant plus de détails sur ce mystérieux smartphone, nos confrères du site GSM Arena nous informent qu’un certain Oppo Reno Ace 2 vient de faire surface via des certifications du TENAA, l’organisme de certification chinois. Une occasion parfaite d’en apprendre plus sur ce smartphone inédit, visuels à l’appui.

Ainsi, le Oppo Reno Ace 2 est équipé d’un processeur octo-core cadencé à 2,8 GHz, qui pourrait s’apparenter à un Snapdragon 865. L’appareil fonctionne sous Android 10 et sera proposé en deux modèles : une version 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, et une autre dotée de 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Au niveau de l’écran, on retrouve une dalle AMOLED de 6,5 pouces en définition Full HD+, qui abrite d’ailleurs un lecteur d'empreintes digitales. Terminons le tour de la face avant en évoquant le capteur à selfie en poinçon de 16 MP situé dans le coin supérieur gauche. Pour ce qui est de la face arrière, le Oppo Reno Ace 2 est équipé d’un quadruple capteur photo, composé d’un capteur principal de 48 MP, d’un second de 8 MP puis de deux modules de 2 MP.

Comme le supposent nos confrères de GSM Arena, ce capteur 8 MP pourrait bien être un objectif ultra grand-angle, tandis que les deux capteurs supplémentaires pourraient être des capteurs macro et dédiés à la profondeur de champ. Aucun signe en revanche du bon téléobjectif 13 MP du premier Oppo Reno Ace.

Toujours d’après les documents de la TENAA, le Oppo Reno Ace 2 prendra en charge la 5G en dual-mode et sera proposé en trois coloris différents : noir, bleu, et violet. Enfin dernière information, le smartphone serait équipé d’une batterie de 4000 mAh, et pourrait profiter de la technologie de recharge rapide maison de Oppo, la SuperVOOC 2.0 65W, ainsi que de la recharge sans fil 40W.

Source : GSM Arena