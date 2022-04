Oppo lance le Reno7 en France, expert des selfies et concurrent du Vivo V23

Le Reno7 d’Oppo arrive en France. Il est disponible dès aujourd’hui au prix de 330 euros. Positionné comme un expert des selfies, il viendra concurrencer le V23 de Vivo dont il ne partage pas qu’une appétence pour les autoportraits. Ils partagent également ce design très anguleux et rectiligne inspiré des iPhone et initié chez Oppo avec le Reno6 de 2021. Il a naturellement d’autres atouts. Voici lesquels.

La stratégie produit d’Oppo gagne en précision en 2022. Nous l’avons remarqué avec le Find X5 Pro, un smartphone tout aussi étonnant que le Find X3 Pro, presque aussi étonnant, mais aussi beaucoup plus mature dans sa proposition. Un smartphone qui a mérité d’obtenir 4,5 étoiles sur 5 lors de notre test. Cette maturité, nous la voyons apparaitre également dans le catalogue.

En effet, certains Find lancés ces dernières années (le Find X3 Neo par exemple) ne sont autres que des terminaux lancés en Chine dans la gamme Reno. Mais cela ne devrait plus durer : les Find seront bientôt exclusivement des modèles haut de gamme, tandis que le milieu de gamme ne sera plus couvert que par des Reno, évitant ainsi toute confusion entre le Reno6 Pro et le Find X3 Neo par exemple. Si le tout récent Find X5 Lite résiste encore à cette homogénéisation, il pourrait être le dernier.

La preuve en est avec l’arrivée en France du Reno7. Pourquoi ? Parce que, habituellement, Oppo France saute une génération de Reno. Il y a eu les Reno4, puis les Reno6. Il n’y aurait pas dû y avoir de Reno en France avant le Reno8 attendu en fin d’année. Et pourtant, voici le Reno7, signe d’une meilleure lisibilité de la proposition d’Oppo. Le smartphone sort aujourd’hui (jeudi 21 avril 2022) en France au prix de 329,90 euros. Il sera exclusivement disponible en ligne : chez Cdiscount, Amazon et dans la boutique officielle d’Oppo.

Le Reno7 orange est habillé de cuir en fibre de verre

Quel est positionnement du Reno7 vis-à-vis du Find X5 Lite, par exemple ? S’ils partagent quelques lignes de leurs fiches techniques respectives (écran, RAM, batterie, capteur photo principal, capteur selfie), il y a avant tout une différence de design. Le Find X5 Lite reprend des lignes assez classiques dans le catalogue d’Oppo, tandis que le Reno7, digne successeur du Reno6, opte pour des tranches métalliques droites et des faces plates qui rappellent, dans une certaine mesure, les récentes générations d’iPhone.

Le dos du smartphone est en verre. Mais ce n’est pas la même texture pour les deux coloris. Si le modèle noir est mat avec quelques pointes brillantes (un peu comme Oppo Glow), le modèle Orange est habillé d’une plaque de « cuir en fibre de verre ». Ce modèle, qui sera exclusif à Amazon, offre un toucher proche du cuir vegan (assez proche du Find X2 Pro) tout en étant plus résistant selon Oppo. La version en cuir est légèrement plus épaisse que la version en verre classique (7,54 mm contre 7,49 mm), mais le poids est identique (175 grammes). L’indice de protection est IPX4, contre les éclaboussures.

Le Reno7 intègre le même capteur selfie que le Find X5 Pro

Même s’il semble partager avec le Find X5 Lite le même capteur selfie, le Reno7 est présenté par Oppo comme un expert des selfies. Oppo explique qu’il s’agit du capteur du Find X5 Pro : un IMX709 de 32 mégapixels. Ce capteur RGBW (avec des pixels blancs pour ajouter de la lumière) est accompagné d’un objectif équivalent à 24 mm qui ouvre à f/2.4. Il est compatible HDR bien sûr et il prend en charge des modes portraits variés pour gérer de façon plus créative les lumières ambiantes.

A l’arrière vous retrouvez trois capteurs. Le capteur principal 64 MP est le même que celui du Find X5 Lite. Les deux autres capteurs offrent une définition de 2 MP. L’un calcule les distances pour le mode portrait et l’autre est un… microscope ! Le rapport de zoom est 15x ou 30x. Et bonne nouvelle, le flash circulaire est de retour : il permettra d’illuminer directement les détails, ce qui n’est pas le cas du Realme GT 2 Pro qui dispose lui aussi d’un microscope, mais qui profite d’un éclairage trop éloigné de l’objectif. En outre, ce flash « orbital » sert aussi pour les notifications.

Écran AMOLED, stockage extensible, connexion 4G et batterie 4500 mAh

Brossons rapidement le reste de la fiche technique : chipset Snapdragon 680 avec modem 4G uniquement (pour nous, ce n’est pas un vrai défaut), 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensibles avec une carte mémoire, écran AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces avec taux de rafraichissement 90 Hz et fréquence d’échantillonnage de 180 Hz, protection en Gorilla Glass 5, batterie de 4500 mAh avec charge rapide 33 watts (pour une charge complète en 1 heure environ), port jack 3,5 mm pour les amateurs de casque filaire, lecteur d’empreinte digitale sous l’écran et ColorOS 12 (basé sur Android 12) aux commandes.