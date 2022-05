OnePlus dévoile le OnePlus Nord 2T et le OnePlus Nord CE 2 Lite, les nouvelles stars du milieu de gamme

OnePlus revient avec deux nouveaux terminaux : le OnePlus Nord 2T et le OnePlus Nord CE 2 Lite. Il s’agit de deux smartphones de milieu de gamme qui viennent enrichir la gamme Nord. La marque a également présenté les OnePlus Nord Buds.

En inaugurant la gamme Nord en 2020, OnePlus est revenu sur ses fondamentaux : proposer des bons smartphones à prix réduit. Deux ans après ce lancement, la famille Nord s’est enrichie de nombreux produits. Aujourd’hui, ce sont trois nouveaux membres qui viennent s’ajouter à la famille : deux smartphones et une paire d’écouteurs sans fil.

Il y a d’abord le OnePlus Nord 2T, une version améliorée du Nord 2 sorti en juillet 2021. Le deuxième est le OnePlus Nord CE 2 Lite. Il s’agit ici d’une version moins chère (et plus pertinente) du Nord CE 2. Enfin, les Buds Nord montrent que le constructeur veut diversifier sa gamme au-delà des téléphones.

Le OnePlus Nord 2T, un Nord 2 avec une recharge rapide vraiment rapide

Le OnePlus Nord 2T reprend en grande partie la fiche technique du Nord 2. Il embarque un écran AMOLED de 6,4 pouces (FHD+, 90 Hz), 8 ou 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de mémoire, une batterie de 4500 mAh et un module photo composé d’un capteur de 50 mégapixels, d’un ultra grand angle de 8 mégapixels et d’un capteur monochrome de 2 mégapixels.

OnePlus Nord 2T Ecran 6,44"

AMOLED

90 Hz

2400 x 1080 pixels

20:9 ratio

Gorilla Glass 5 Chipset MediaTek Dimensity 1300 OS Android 12 + OxygenOS 12.1 RAM 8/ 12 Go Stockage 128/256 Go microSD non Capteur principal Principal : 50 Mp

Ultra grand angle : 8 Mp

Monochrome : 2 Mp Capteur selfie 32 MP Batterie 4500 mAh

Recharge 80W 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau Non

Le Nord 2T se distingue de son modèle sur trois points : son design revu et corrigé, tout d’abord, qui fait plus « premium ». Ensuite, nous trouvons un nouveau processeur, le MediaTek 1300 (contre 1200 pour le Nord 2), plus puissant. Enfin, ce Nord 2T embarque la recharge rapide SuperVOOC de 80 Watts, une innovation qui a fait chez débuts sur le OnePlus 10 Pro. Un vrai argument de vente, puisque le terminal peut se recharger entièrement en une demi-heure top chrono. Bien entendu, il est doté d’Android 12 avec la surcouche Oxygen OS 12.1.

Le Nord 2T sera vendu à partir du 24 mai (en coloris jade et gris) à un prix de 429 euros (8 Go de RAM, 128 Go de stockage) ou 529 euros (12 Go de RAM et 256 Go de stockage). A même configuration, c’est 30 euros de plus que le Nord 2 classique.

A lire aussi – Test OnePlus Nord 2T 5G : c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes

Nous avons eu le privilège de le tester en avance et nos conclusions sont claires : c’est un excellent produit pour sa gamme de prix.

Le OnePlus Nord CE 2 Lite, l’entrée de gamme de OnePlus

Le OnePlus Nord CE 2 ne nous avait pas convaincu à cause de ses trop nombreuses concessions pour un prix finalement très proche du Nord 2. Avec le CE 2 Lite, OnePlus corrige cette erreur en proposant un terminal vraiment moins cher. Là encore, il reprend en grande partie la fiche technique du Nord CE 2.

Le terminal propose un écran LCD de 6,6 pouces en FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. A l’intérieur, nous trouvons un SoC Qualcomm Snapdragon 695, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie de 5000 mAh (charge rapide 33 Watts) et un module photo composé d’un capteur principal de 64 Mp, d’un capteur de profondeur de 2 Mp et d’un capteur macro de 2 Mp. Une fiche technique modeste pour un smartphone qui sera vendu (en coloris bleu et noir) à 319 euros à partir du 24 mai.

Enfin, OnePlus étend sa gamme Nord à l’audio avec ses Buds Nord. Il s’agit d’écouteurs True Wireless d’entrée de gamme qui se connectent en Bluetooh 5.2, qui sont certifiés IP55 et qui proposent 30 heures d’autonomie avec le boîtier. Ils seront disponibles le 24 mai à 50 euros.