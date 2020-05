Oppo : voici la liste de tous les modèles qui profiteront d’Android 10 et ColorOS 7

Oppo vient de publier la liste de tous les modèles qui profiteront d’Android 10 sous ColorOS 7, la surcouche maison du constructeur. Tous les smartphones concernés recevront la mise à jour d’ici le mois d’août 2020.

Voilà une bonne nouvelle pour les possesseurs français et européens de smartphones Oppo. Le constructeur chinois vient de publier sa feuille de route pour le déploiement d’Android 10 via ColorOS 7. Pour rappel, quelques mois après que Google ait lancé Android 10, Oppo dévoilait ColorOS 7, sa toute nouvelle surcouche basée sur le dernier système d’exploitation de la firme de Mountain View.

Au programme, une interface utilisateur bien plus minimaliste que par le passé, et des fonctionnalités innovantes comme le Artist Wallpaper Project (des fonds d’écran dynamiques), ou encore oFas, OMem et OSense, des mécanismes qui permettent d’accélérer le démarrage des applications, d’optimiser l’utilisation de la RAM et d’améliorer la réponse tactile et la fréquence d’images.

Tout le monde sera servi d’ici août 2020

Depuis son annonce, ColorOS a été déployé dans une première version stable aux Etats-Unis sur Oppo Reno 2, Reno Z, Reno F11 et F11 Pro, A9 et R17. ColorOS 7.1 a débarqué récemment sur les tout jeunes Oppo Find X2 et X2 Pro, les rivaux des Galaxy S20. Seulement, en Europe de nombreux appareils attendent toujours la mise à jour, voilà pourquoi Oppo a tenu à rassurer ses utilisateurs avec sa feuille de route. Encore un peu de patience, tous les appareils concernés recevront la MAJ d’ici le mois d’août 2020 :

Reno 10x Zoom : Juin 2020 en France

: Juin 2020 en France Reno : Juin 2020 en France

: Juin 2020 en France RX17 Pro et R17 Pro : Juin 2020 en France

: Juin 2020 en France Find X Series : Arrivée imminente en France

: Arrivée imminente en France A5 2020 et A9 2020 : Juillet 2020 en France

: Juillet 2020 en France Reno 2 : Juillet 2020 en France

: Juillet 2020 en France Reno Z : Juin 2020 en France

: Juin 2020 en France Reno2 Z : Juillet 2020 en France

: Juillet 2020 en France R15 Pro : Juillet 2020 en France

Bien entendu, vous pouvez retrouver la liste complète de tous les appareils (certains modèles ne sont pas disponibles en France) via cette capture de la feuille de route d’Oppo ci-dessous. Comme le précise le constructeur, la mise à jour sera déployée par vague. Pour s’assurer de sa disponibilité, rendez-vous régulièrement dans les paramètres de votre smartphone, puis Mise à jour Système.

