Oppo Find X2 Neo et Find X2 Lite officiels : écran OLED, 5G, photo 48 MP, à partir de 449 euros

Oppo annonce l’arrivée en France de deux nouveaux smartphones : le Find X2 Neo et le Find X2 Lite. Ils sont tous deux compatibles 5G, grâce au Snapdragon 765G de Qualcomm, et profitent d’un écran OLED Full HD+ et d’un capteur photo principal de 48 mégapixels. Ils seront proposés à 699 euros et 449 euros, respectivement.

Oppo a annoncé aujourd’hui l’arrivée en France de deux nouveaux smartphones 5G pour la série Find X2. Il ne s’agit pas du Find X2 « classique », que la marque ne veut toujours pas importer dans l’Hexagone, mais de deux autres modèles. Le Find X2 Neo, un clone du Reno 3 Pro 5G, et le Find X2 Lite, un modèle très proche du Reno 3 3G. Les deux mobiles ont été présentés en Inde ou en Chine le mois dernier. Leur arrivée n’est donc qu’une demi-surprise. Nous les attendions. Mais pas forcément aussi vite. Ils viendront soutenir le Find X2 Pro.

Les deux smartphones sont compatibles 5G avec des fiches techniques milieu de gamme (tendance premium pour le Neo). Ils ont beaucoup de points communs, notamment le chipset, un Snapdragon 765G qui assure la compatibilité avec les nouveaux réseaux mobiles. Ils sont pourvus de la même webcam, un modèle 32 mégapixels, et du même capteur photo principal, un modèle 48 mégapixels signé Sony. Leur batterie est identique : 4025 mAh, compatible VOOC Charge 4.0 (puissance de 30 watts). La coque des deux téléphones est en verre Gorilla de Corning. Le lecteur d’empreinte digitale est placé en dessous de l’écran. Android 10 est aux commandes (avec ColorOS 7). Enfin, leur date de sortie est calée au 28 mai. Voici pour les points communs.

Find X2 Neo Find X2 Lite Dimensions 159,4 x 72,4 x 7,7 mm 160,3 x 74,3 x 7,96 mm Poids 171 grammes 180 grammes Ecran OLED 6,5" Full HD+ (402 ppp)

HDR10 et DCI-P3

90 Hz OLED 6,4" Full HD+ (402 ppp)

DCI-P3

60 Hz Chipset Snapdragon 765G (7 nm) Snapdragon 765G (7 nm) OS Android 10 + ColorOS 7 Android 10 + ColorOS 7 RAM 12 Go 8 Go Stockage 256 Go 128 Go microSD non non Capteurs photo arrière 48MP + 8MP + 13MP + 2MP

Zoom optique 2x (hybride 5x) 48MP + 8MP + 2MP + 2MP Capteurs photo avant 32MP 32MP Batterie 4025 mAh

Charge rapide VOOC 4.0 (30 watts 4025 mAh

Charge rapide VOOC 4.0 (30 watts 5G Oui Oui Audio Double haut-parleur

Pas de port jack 3,5 mm Simple haut-parleur

Port jack 3,5 mm Biométrie capteur d'empreinte digitale sous l'écran capteur d'empreinte digitale sous l'écran

Une concurrence de plus en plus étoffée

Le Find X2 Neo est un smartphone premium qui affrontera quelques spécimens d’envergure, dont le OnePlus 8, le Realme X50 Pro, ainsi que quelques rivaux techniquement plus proches comme le Motorola Edge ou le Nokia 8.3 5G. Et il y en aura certainement d’autres dans les prochains mois (comme le tout récemment annoncé Galaxy A71 5G, par exemple). Quels sont donc les arguments du Neo ? D’abord, un joli design, porté par une belle finesse du châssis (7,7 mm) et de beaux coloris.

Ensuite, on trouve un écran OLED incurvé Full HD+ 90 Hz de 6,5 pouces et un trou pour le capteur selfie. Le chipset, maîtrisé grâce à système de refroidissement basé sur une chambre à vapeur, sera épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le capteur photo principal est stabilisé. Il est accompagné de trois autres capteurs 8+13+2 mégapixels, dont le modèle 13 mégapixels est placé derrière un téléobjectif (zoom optique 2x et hybride 5x). Son prix sera de 699 euros.

Le Find X2 Lite est un smartphone positionné en dessous du Neo. Son écran OLED 60 Hz Full HD+ mesure 6,4 pouces. Son chipset est accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est équipé d’un port jack 3,5 mm, contrairement au Neo qui en est dépourvu. En revanche, il n’intègre qu’un seul haut-parleur alors que le Neo en a deux. Les trois capteurs photo additionnels sont des modèles 8, 2 et 2 mégapixels, avec un capteur grand-angle, un capteur macro et un capteur pour le calcul de profondeur. Le Find X2 Lite sera commercialisé au prix de 449 euros.