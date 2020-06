OnePlus Z : une fuite dévoile la fiche technique complète

Le OnePlus Z, le prochain smartphone Android pas cher de OnePlus, continue de faire parler de lui. Quelques semaines avant la présentation officielle, une fuite est en effet venue lever le voile sur la fiche technique complète de l’appareil.

D’après un informateur appelé LeakerBaba, OnePlus présentera le OnePlus Z la semaine du 14 juillet 2020. La fuite corrobore les précédentes informations apparues sur la toile. Quoi qu’il en soit, on s’attend à ce que OnePlus annonce la date de présentation dans les semaines à venir.

Snapdragon 765G, 12 Go de RAM et batterie de 4000 mAh pour le OnePlus Z

La fuite évoque aussi la fiche technique du smartphone. D’après le leaker, le OnePlus Z est recouvert d’un écran AMOLED troué de 6,5 pouces. Le smartphone serait alimenté par le Snapdragon 765G couplé à 8 ou 12 Go de mémoire vive, comme le montre un benchmark apparu sur Geekbench il y a quelques jours. Comme prévu, OnePlus fait donc l’impasse sur le Dimensity 1000 de MediaTek et reste fidèle à Qualcomm.

OnePlus confierait l’autonomie du smartphone à une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge rapide filaire de 30 W. Sans surprise, la recharge sans fil ne devrait pas être de la partie. Pour l’heure, OnePlus réserve la charge par induction au OnePlus 8 Pro, la variante la plus haut de gamme. On s’attend évidemment à ce que les OnePlus 8T Pro, attendus fin 2020, bénéficient de la recharge sans fil.

La fuite évoque aussi la partie photographie. De ce côté là, OnePlus miserait sur un triple capteur photo composé d’un module principal de 48 mégapixels, d’un second capteur grand angle de 12 mégapixels et d’un dernier objectif téléfoto de 13 mégapixels. Dans le poinçon dans l’écran, on trouverait un capteur frontal de 16 mégapixels. Que pensez-vous du milieu de gamme de OnePlus ?. On attend votre avis dans les commentaires.