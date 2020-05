Oppo imagine une protection pour smartphone dotée d’un clavier physique

Oppo s’est vu accorder un nouveau brevet qui présente le design d’un accessoire pour smartphone. Il s’agit d’une protection d’écran qui intègre un clavier physique complet. Cet accessoire ressemble beaucoup à une petite version d’une protection d’écran pour tablette, telle que la Type Cover de Microsoft.

L’intégration d’un clavier complet en téléphonie mobile est passée par plusieurs phases. Les constructeurs ont d’abord essayé de l’intégrer en dessous de l’écran, ce qui a fait la renommée de BlackBerry (et moins celle de la concurrence comme Palm ou HP). Ils ont également tenté de l’intégrer dans une partie escamotable (Nokia N97, BlackBerry Torch), ce qui a eu pour conséquence d’épaissir considérablement l’appareil. Puis ils ont abandonné l’idée, préférant s’appuyer uniquement sur un clavier virtuel et un écran tactile toujours plus large.

Pourtant, l’usage d’un clavier complet est toujours important, notamment pour ceux qui rédigent messages et textes au quotidien. Aujourd’hui, les solutions pour écrire en mobilité impliquent soit d’avoir un ordinateur portable, soit une tablette avec clavier sans fil, soit une tablette avec une smartcover intelligente, similaire à la Cover Type que Microsoft propose avec ses Surface (et que Samsung et Apple ont adapté à leurs tablettes).

Un brevet qui date de fin 2018

Et si l’idée du Cover Type était adaptée à la téléphonie mobile ? Alors que les claviers complets se raréfient ces dernières années dans l’écosystème des smartphones (avec seulement Motorola qui a développé un Moto Mods pour sa série Z), Oppo semble vouloir remettre ce genre d’accessoire au goût du jour. Un document, publié par le site néerlandais Let’s Go Digital, révèle que la marque chinoise a déposé auprès de l’organisme mondial de la gestion de la propriété intellectuelle (WIPO) un brevet similaire dès le mois de novembre 2018. Ce brevet n’a été validé que bien plus tard, en avril 2020.

L’image qui accompagne cet article est composée de deux visuels présents dans le brevet. Il s’agit d’un schéma qui présente l’accessoire une fois attaché à un smartphone et d’une représentation du clavier complet. L’idée est donc d’intégrer une expérience un peu plus bureautique (ou professionnelle) à ColorOS et l’écosystème Oppo, tout en apportant à l’accessoire une double fonction : clavier complet et protection d’écran. Jusqu’à présent, Oppo n’a jamais exprimé le vœu de proposer un tel accessoire. Et il est probable qu’aucun produit commercial ne débouche de ce brevet.

Source : Let’s Go Digital