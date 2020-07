Oppo, Qualcomm : la recharge ultra-rapide (65W et plus) abîmerait trop la batterie

Oppo et Qualcomm ont récemment fait la démonstration de plusieurs systèmes de recharge ultra-rapide. Mais alors que Oppo promettait au moins 800 cycles de charge avec 80% de la capacité avec la recharge 65 W, des chercheurs ont démontré une dégradation beaucoup plus rapide de la batterie.

Alors que charger un smartphone plus vite avec 125 W de puissance devient possible, des blogueurs italiens ont eu la bonne idée d’aller faire un peu de fact checking. Dans une vidéo, il y a quelques semaines, Oppo montrait en effet un smartphone 4100 mAh se charger en seulement 20 minutes grâce à son nouveau système de recharge ultra-rapide. Après avoir lancé quelques mois plus tôt un système de recharge rapide 65 W.

Plus près de nous, Qualcomm vient également d’annoncer Quick Charge 5, un standard de recharge rapide 125 W. Pourtant, est-ce vraiment une bonne idée de recharger son smartphone aussi vite ? Pour son système 65W que l’on trouve par exemple dans le Find X2 Pro, Oppo affirme en effet que la batterie conservera une capacité de plus de 80% au bout de 800 cycles de charge (91% selon les données TÜV !).

Ce qui correspond à deux ans d’utilisation sans que l’autonomie n’ait baissé de façon trop significative. Or, ce n’est pas la conclusion des journalistes italiens. Selon leurs tests, la capacité totale de la batterie est en réalité tombée plutôt autour de 85% au bout de seulement 255 cycles de charge. Ce qui correspond selon eux à peu près à un an d’utilisation.

Bien sûr, on peut dès lors s’attendre à une performance beaucoup moins reluisante au bout de 800 cycles de charge. Mais il ne faudrait pas non plus tomber dans le piège des calculs rapides. La dégradation de la capacité totale des batteries au lithium n’est en effet pas nécessairement linéaire, et la seule façon d’avoir un chiffre précis est donc de le vérifier par l’expérience.

Lire également : Galaxy Note 20+ – Samsung mise sur une recharge rapide 25W

Néanmoins même si elles sont incomplètes, ces données viennent nous rappeler qu’il ne faut pas forcément croire les constructeurs sur parole lorsqu’ils vantent les mérites d’une nouvelle technologie.

Remember the OPPO fast-charge battery degradation drama? These Italian mad lads actually went ahead to test it: https://t.co/KRT91nxGyC

After 255 cycles at 65W charging, the battery degradation measured in at 85% of original capacity. A far cry from the TÜV data of 91% at 800.

— Andrei F. (@andreif7) July 27, 2020