OnePlus Nord : un second smartphone encore moins cher se profile déjà

Le OnePlus Nord vient à peine d’être lancé que le constructeur prépare déjà un nouveau smartphone encore plus abordable. Oxygen OS confirme son existence sous le nom de code « Billie » et il est annoncé sous le SoC Snapdragon 690 5G qui a été récemment présenté par Qualcomm.

OnePlus est enfin de retour sur le segment milieu de gamme avec le OnePlus Nord disponible sur le marché depuis quelques jours. Le constructeur ne compte visiblement pas s’arrêter en si bon chemin et devrait multiplier les modèles sur ce segment dans les mois/années à venir. À l’image de Samsung qui a réussi son pari avec les Galaxy A qui s’imposent désormais comme les plus vendus de son catalogue. Le OnePlus Nord vient à peine d’arriver qu’un nouveau modèle milieu de gamme pointe déjà le bout son nez.

Le constructeur pourrait bien adopter une stratégie similaire à celle des OnePlus haut de gamme, soit deux gammes lancées chaque année : des OnePlus standards suivis d’une déclinaison « T » quelques mois plus tard. Le PDG Carl Pei a déjà annoncé qu’un deuxième smartphone abordable arrivera d’ici la fin de l’année. Une information qui concorde avec les précédentes fuites annonçant un OnePlus Nord « Lite » encore moins cher.

Un OnePlus Nord sous Snapdragon 690 : nom de code Billie

En fouillant dans la dernière version d’OxygenOS pour le OnePlus Nord, XDA Developer a découvert plusieurs références à un futur smartphone nommé « Billie », mais aussi à son processeur portant le nom de code SM6350. Il s’agit du tout nouveau SoC Snapdragon 690 de Qualcomm qui veut démocratiser la 5G sur les smartphones bon maché. Le préfixe « SM » peut vous paraître familier puisqu’il est souvent utilisé par Samsung pour ses produits. Rien de surprenant puisque ce SoC est gravé par le constructeur coréen sous son processus 8nm LPP.

Le Snapdragon 690 est un processeur octa-core embarquant 2 cœurs ARM Cortex-A77 cadencés jusqu’à 2,0 et 6 cœurs ARM Cortex-A55 cadencés jusqu’à 1,7 GHz. On y retrouve également un GPU Adreno 619L qui est 60% plus rapide que l’Adreno 612 du Snapdragon 675. Pour la 5G, le SoC s’appuie sur un modem Snapdragon X51 intégré avec la prise en charge des bandes sub-6 GHz.

C’est peu ou prou tout ce que nous savons pour l’instant de la future déclinaison du OnePlus Nord pour ainsi dire, si ce n’est qu’il sera lancé d’ici la fin de l’année comme l’a annoncé Carl Pei, sans doute à côté du prochain OnePlus 8T. Et contrairement au modèle actuel disponible uniquement en Asie et en Europe, la prochaine version sera également proposée sur le marché nord-Américain.

