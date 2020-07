Quick Charge 5.0 de Qualcomm : rechargez 50% de votre batterie en 5 minutes

Qualcomm a présenté sa nouvelle technologie de recharge rapide : Quick Charge 5.0. Capable de supporter une charge de 100 watts, cette innovation nous permettra de recharger un smartphone à 100% en 15 minutes top chrono.

La charge rapide est devenue l’un des secteurs d’innovation les plus disputés ces derniers mois dans le monde de la téléphonie. Qualcomm frappe aujourd’hui un grand coup avec l’annonce d’un nouveau standard : le Quick Charge 5.0.

Cette technologie est capable de supporter jusqu’à 100 watts et pourra être utilisée à l’appréciation du constructeur. Elle devrait changer la vie des utilisateurs, puisqu’une recharge complète prendra 15 minutes seulement. Plus encore, une charge à hauteur de 50 % de la batterie prendra seulement 5 minutes ! Une amélioration notable par rapport à Quick Charge 4+, qui permettait une recharge de 50% en 15 minutes. Bien entendu, Qualcomm insiste bien sur la sécurité de cette norme, indiquant avoir travaillé pour lutter contre la chauffe inhérente à une telle puissance. Une charge non maîtrisée peut en effet être problématique et provoquer des incendies, dans le pire des cas. La température du dispositif de chargement est inférieure de 10 degrés par rapport au Quick Charge 4+, indique Qualcomm.

Qualcomm précise également que Quick Charge 5.0 sera rétrocompatible. Il sera en effet possible d’utiliser un chargeur 5.0 sur un smartphone doté de la norme 4.0 et antérieure sans aucun souci (avec les performances du 4.0 évidemment). Elle sera déployée sur deux processeurs dans un premier temps : le Snapdragon 865 et le 865 Plus. Cette technologie se démocratisera avec le temps sur les prochains SoC de la marque.

Les constructeurs s’engouffrent dans la brèche

Il ne reste maintenant plus qu’aux constructeurs de s’adapter et de proposer des chargeurs en conséquence. Ils ne se sont d’ailleurs pas fait prier. Oppo a récemment dévoilé sa flash charge, une technologie capable de supporter une puissance de 125 watts au maximum. D’autres constructeur, comme Realme, Huawei ou encore Asus, seraient en train de travailler sur le sujet.

Les smartphones sont de plus en plus puissants et les batteries ne suivent pas forcément la marche. Ce souci d’autonomie pourrait être corrigé par l’apparition des recharges 100 watts, la plus grosse amélioration dans ce domaine. Reste maintenant à savoir si cette technologie restera réservée aux téléphones haut de gamme pendant un moment ou si elle arrivera très prochainement sur des produits moins chers.