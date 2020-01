L’Oppo Find X2 aura bien le Super VOOC 65W, la recharge la plus rapide du marché

L’Oppo Find X2, le prochain flagship de Oppo, sera bel et bien équipé de la Super VOOC 65W, la technologie de charge rapide la plus rapide du marché actuellement. C’es le président de Oppo lui-même, Shen Yiren, qui a officialisé la nouvelle.

Le Oppo Find X2 doit être présenté pendant le premier trimestre 2020. En attendant le lancement officiel, la marque (ainsi que plusieurs informateurs et leakers) dévoile des informations au compte-goutte sur ce futur flagship. Ce mercredi 29 janvier 2020, c’est le président d’Oppo lui-même, Shen Yiren, qui vient de confirmer une rumeur persistante depuis plusieurs mois.

Oui, le Oppo Find X2 sera bel et bien équipé de la Super VOOC 65W, la fameuse technologie de recharge rapide développée par le constructeur. De fait, le smartphone pourra se targuer d'embarquer la technologie de recharge la plus rapide du marché, capable de passer 0% à 100% en 35 minutes seulement (dans le cas du Find X2) ! En fin d’année 2019, le Oppo Reno Ace était le premier appareil de la marque à posséder cette charge rapide.

Quoiqu’il en soit, cette nouvelle vient confirmer le fait que le Oppo Find X2 sera le tout premier smartphone à être équipé d’un SoC Snapdragon 865 et d’une technologie de recharge rapide 65W. Pour rappel, il a été confirmé que le smartphone aura une dalle AMOLED de 6,5 pouces en définition QHD+ (3168 x 1440 pixels) doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par ailleurs, la prise en charge du Dual 5G (SA et NSA) est également de la partie.

Côté photo, des précendents leaks ont évoqué la présence d’un capteur inédit : le Sony IMX689 48 mégapixels. Ce capteur devrait occuper la place de capteur principal, accompagné d’un téléobjectif Sony IMX708 de 13 mégapixels avec zoom hybride 5x. Concernant la partie selfie, un capteur Sony IMX616 de 32 mégapixels devrait être de la partie.

Nous aurons plus d’amples informations sur le Oppo Find X2 lors du MWC, le salon international du mobile, qui se tiendra à Barcelone du 24 au 27 février 2020. Le constructeur a d’ores et déjà confirmé sa présence à l’événement.

