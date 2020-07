OnePlus : l’écran « Always on » arrive bientôt sur les smartphones de la marque

Le PDG de OnePlus vient d’annoncer l’arrivée prochaine du mode « Always on » sur les smartphones du constructeur. Cette fonctionnalité appréciée par les utilisateurs sera intégrée via OxygenOS 11, la prochaine version de la surcouche maison basée sur Android de la marque.

Le mode « Always On » est une fonctionnalité que l’on retrouve sur les appareils de nombreux constructeurs, et ce depuis plusieurs années. Samsung le proposait déjà sur son Galaxy S7 en 2016, ou encore Google sur ses Pixel 2 et Pixel 2 XL en 2017, pour ne citer qu’eux. Cette technologie s’est donc rapidement démocratisée chez la plupart des appareils, exceptés ceux estampillés OnePlus.

Malgré le fait que les smartphones de la marque embarquent des écrans OLED depuis quelques années, l’entreprise n’avait pas encore intégré cette fonctionnalité sur ses produits. On avait cru à une arrivée du mode Always on sur le OnePlus 6 en 2018, mais des problèmes de batterie ont en décidé autrement.

Le Always On via OxygenOS 11

En ce mercredi 29 juillet, le PDG de OnePlus Pete Lau annonce que cette lacune sera bientôt corrigée. Via son compte Twitter officiel, le patron a écrit « 11 on display ». En lisant entre les lignes, on comprend que le mode « Always on » sera donc intégré via OxygenOS 11, la prochaine version de la surcouche basée sur Android 11 du constructeur.

Pour rappel, le mode « Always on » est une fonctionnalité qui profite des caractéristiques des écrans OLED pour diffuser sur fond noir et en permanence des informations essentielles, et ce même lorsque le smartphone est en veille. L’utilisateur peut ainsi consulter rapidement ses notifications, regarder l’heure ou s’assurer de l’état de la batterie sans avoir à déverrouiller son appareil.

Gageons que les possesseurs de OnePlus Nord et autres smartphones de la marque puissent profiter rapidement de cette fonctionnalité réclamée depuis plusieurs années. Comme dit précédemment, le déploiement de cette fonctionnalité est directement lié à la sortie de d’OxygenOS 11. Sur ce point, le constructeur n’a pas encore révélé de date officielle. On peut néanmoins plancher sur un lancement durant le troisième trimestre 2020, peu de temps après celui d’Android 11 prévu à la rentrée.

Source : Twitter