Oppo officialise les A54, A74 et A94, des smartphones 5G à tout petit prix

Oppo a renouvelé le 13 avril 2021 sa gamme A avec quatre nouveaux modèles. Trois d’entre eux sont 5G : A94 5G, A74 5G et A54 5G. Grands écrans, grande batterie, quadruple capteur photo avec module principal à 48 mégapixels, ces téléphones sont vendus entre 260 et 360 euros. Ils sont accompagnés d’un quatrième modèle 4G, le A74, qui est vendu sous la barre des 200 euros.

Oppo France organisait ce matin une réunion d’information pour présenter les nouveaux modèles de sa gamme A. Pour rappel, la gamme A est l’entrée de gamme d’Oppo en France. Il s’agit de téléphones qui vont venir concurrencer les Redmi et les Realme, par exemple, en jouant fortement sur l’accessibilité tarifaire, l’autonomie et, dans une certaine mesure, le rapport qualité-prix. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes le test du Oppo A9 (2020) réalisé il y a un an.

La moisson de ce début d’année 2021 est composée de quatre modèles. Trois d’entre eux sont 5G, le dernier étant 4G uniquement. Ce sont les trois premiers sur lesquels Oppo accentuera sa communication pour ce lancement, même si le quatrième n’est clairement pas à négliger. Les téléphones 5G sont vendus entre 260 et 360 euros, tandis que le modèle 4G sera proposé sous la barre des 200 euros. Quelque chose nous dit que ce sera peut-être le modèle 4G qui sera la bonne affaire à suivre. Retrouvez en dernière partie de cet article la présentation et notre avis à son propos.

Mais commençons tout d’abord avec les modèles 5G. Ils s’appellent A94 5G, A74 5G et A54 5G. Leurs noms sont apparus il y a deux mois et demi quand les prix de la série Find X3 d'Oppo en Europe avaient fuités. Leur arrivée n’est donc pas une surprise. Certains modèles ont été présentés en Chine le mois dernier. Nous avions donc déjà beaucoup d’informations à leur sujet, même s’il nous manquait le prix, la configuration et la date de sortie. Maintenant, nous savons tout.

Oppo A94 5G : le remplaçant du Reno4 z 5G

Démarrons avec le A94 5G, lequel se veut être la jonction entre la gamme A et la gamme Reno. Et, plus précisément, nous voyons le A94 5G comme le remplaçant du Reno4 z 5G que nous vous avions présenté en octobre dernier. Rappelons aussi que le Find X3 Lite et le Find X3 Neo appartiennent en Chine à la gamme Reno. Si bien que vous avez le A94 5G, le Find X3 Lite et le Find X3 Neo pour représenter Oppo sur le milieu de gamme en 2020.

Le A94 5G profite d’une fiche technique étonnante, mais qui en rebutera peut-être plus d’un. Pourquoi ? Parce que le SoC est un MediaTek. Et plus précisément du Dimensity 800U, un octo-core gravé en 8 nm dont la cadence des deux coeurs les plus puissants est fixée à 2,24 GHz. Le composant est associé à 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide VOOC 30 watts.

L’écran mesure 6,43 pouces. Il est Super AMOLED et Full HD+. Il supporte le 60 Hz seulement. Côté photo, nous retrouvons quatre capteurs à l’arrière : un module principal de 48 mégapixels, un module grand-angle de 8 mégapixels et deux modules de 2 mégapixels pour la macro et l’aide au mode portrait. À l’avant nous trouvons un capteur selfie de 16 mégapixels placé dans un poinçon. Voilà donc les principaux éléments de ce A94 5G qui coûtera 360 euros (à quelques centimes près). Sortie prévue le 22 avril, avec tous les autres téléphones présentés ici.

Oppo A74 5G et A54 5G : deux smartphones presque siamois

Passons au Oppo A74 5G et au A54 5G. Les deux téléphones sont très proches l'un de l'autre, avec pour différence la RAM, le stockage et la puissance de la charge. Le A74 5G profite de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que le A54 5G ne dispose que de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Le A74 G5 est compatible avec la charge rapide 18 watts, tandis que le A54 5G n’est compatible qu’avec une charge de 10 watts (pour un temps de charge qui atteint les 3 heures et demie tout de même…).

Passons aux points communs. Ils s’appuient tous deux sur le Snapdragon 480, le premier SoC entrée de gamme de Qualcomm compatible 5G. Leur écran mesure 6,5 pouces. Il est IPS LCD et affiche des images en Full HD. La batterie offre une capacité de 5000 mAh, pour une autonomie qui devrait largement dépasser la journée et demie. Vous retrouvez en photographie un équipement similaire à celui du A94 5G : 48+8+2+2 mégapixels à l’arrière et 16 mégapixels à l’avant. Leur prix est de 269 euros pour le A54 5G et 300 euros pour le A74 5G.

Oppo A74 : une proposition 5G qui ne manque pas d'intérêt

Finissons avec le modèle compatible uniquement 4G. Il s’appelle Oppo A74. Il est vendu 199,90 euros très exactement. Et il intègre une plate-forme très correcte et des atours très intéressants. Nous avons d’abord un écran AMOLED de 6,43 pouces (soit un peu plus petit que celui du A74 5G). Sous l’écran se cache un Snapdragon 662, un chipset octo-core cadencé à 2 GHz qui devrait offrir des performances similaires au Snapdragon 480.

Il profite de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Sa batterie offre une capacité de 5000 mAh compatible charge rapide 33 watts. Son module photo comprend 3 capteurs de 48, 8 et 2 mégapixels (principal, ultra grand-angle et macro). Et son capteur selfie offre une définition de 16 mégapixels. C’est un smartphone qui n’est pas inintéressant, bien au contraire. Il pourrait même créer la surprise face au Redmi Note 10, par exemple.