Oppo présenterait son premier smartphone avec écran pliable dans le courant du second trimestre de 2021. Entre le mois d'avril et de juin 2021, le constructeur chinois devrait dévoiler un terminal capable de rivaliser avec les Galaxy Z Fold 2 et Huawei Mate X2. Il y a quelques années, le fabricant avait pourtant assuré que le pliable ne faisait pas partie de ses priorités. En parallèle, Oppo continue de développer des smartphones construits autour d'un écran enrourable.

D'après les informations relayées par Digital Chat Station, un informateur chinois réputé, sur Sina Weibo, Oppo s'apprête à lancer son tout premier smartphone avec écran pliable. La présentation officielle serait prévue entre avril et juin 2021. Fin 2019, le groupe chinois avait pourtant douché les espoirs de sa communauté de fans en assurant que le smartphone pliable n'était pas sa priorité.

Lors d'une interview, Alen Wu, le vice-président d’Oppo, affirmait ne pas “trouver d’utilités à ce format” avant d'ajouter : “si le marché montre de l’engouement pour les smartphones pliables, nous serons là. Pour l’instant, nous ne pensons pas que le moment soit venu, la technologie n'est pas assez mature”. Le géant chinois précisait malgré tout avoir plusieurs prototypes dans les cartons.

Oppo préparerait un smartphone pliable dont l'écran se plie vers l'extérieur

On s'attend à ce qu'Oppo propose une alternative au Galaxy Z Fold 2 de Samsung ou au Mate X2 de Huawei en guise de premier téléphone pliable. Début 2019, Brian Shen, le vice-président d'Oppo, avait dévoilé des images officielles montrant le premier smartphone avec écran pliable de la marque. Construit autour d'un écran imposant, le téléphone se convertit en mini tablette à la manière des Z Fold 2. Comme Huawei avec les premiers Mate X, Oppo misait sur un écran qui se plie vers l'extérieur. De facto, la dalle tactile peut être utilisée lorsque le smartphone est refermé.

En plus des smartphones pliables, Oppo continue d'explorer d'autres form factor. Le groupe chinois a notamment levé le voile sur un smartphone dont l'écran s'enroule, l'Oppo X 2021. Pour en savoir plus sur cet étonnant smartphone, on vous conseille de jeter un oeil à notre prise en main du Oppo X 2021. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur les pliables d'Oppo, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.