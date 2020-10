Oppo Reno4 Pro, Reno4 et Reno4 z : ils arrivent en France le 22 octobre, à partir de 379 €

Oppo a officialisé aujourd’hui l’arrivée en France des trois membres de la série Reno4. Il s’agit du Reno4 Pro, du Reno4 et du Reno4 z. Compatibles 5G, ils arriveront sur les étals tricolores le 22 octobre à des prix qui s’échelonnent de 379 euros à 799 euros. L’Oppo Watch 44mm eSIM sortira en même temps. Et les précommandes démarrent le 2 octobre.

Comme prévu, Oppo a organisé ce matin un livestream pour annoncer la commercialisation en occident (notamment en Europe) de la série Reno4. Trois modèles arriveront en France. Il y a bien sûr les Reno4 Pro 5G et Reno4 5G, que la marque a présenté en Chine en juin dernier, quelques mois seulement après les Reno3. Et il y a le Reno4 z 5G, modèle plus abordable qui sera censé concurrencer l’excellent OnePlus Nord et son rapport qualité/prix très agressif.

Reno4 Pro : un Find X2 Neo “bis”

Commençons les présentations avec le Reno4 Pro, déjà officialisé depuis plusieurs mois. Nous ne nous attarderons pas trop dessus. Il s’agit d’un successeur au Find X2 Neo, même si ce dernier continuera d’être commercialisé par Oppo jusqu’en fin d’année. Le Reno4 Pro en reprend une grande partie de la fiche technique : écran AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces (compatible 90 Hz et, petite nouveauté, HDR10+), lecteur d’empreinte intégré sous la dalle, capteur selfie de 32 mégapixels placé dans un poinçon, Snapdragon 765G avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Reno4 Pro n’a que trois capteurs photo (dont les deux premiers sont repris du Find X2 Neo) : capteur principal 48 mégapixels stabilisé, capteur 13 mégapixels avec téléobjectif (zoom optique 2x, zoom numérique jusqu’à 20x) et capteur 12 mégapixels avec objectif grand-angle 120° (en remplacement du capteur 8 mégapixels). Le filtre monochrome du Find X2 Neo est remplacé par un autofocus laser. Côté énergie, le Reno4 Pro dispose de deux batteries de 2000 mAh. Le smartphone est compatible SuperVOOC 2.0 (charge rapide 65 watts).

Reno4 : une version remaniée du Find X2 Lite

Le Reno4 remplace quant à lui le Find X2 Lite. Il en reprend aussi une bonne part de la fiche technique. Écran AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces (taux de rafraichissement de 60 Hz), Snapdragon 765G, 8 Go de stockage, 128 Go de RAM, lecteur d’empreinte sous l’écran. Vous retrouvez également le même capteur photo principal 48 mégapixels et le même capteur 8 mégapixels avec objectif grand-angle. Le filtre monochrome 2 mégapixels est également présent, ainsi que le capteur selfie 32 mégapixels.

Trois changements à noter. D’abord, le capteur macro du Find X2 Lite est remplacé par un autofocus laser, comme le Reno4 Pro. Ensuite, le capteur selfie est accompagné d’un second capteur de 2 mégapixels (calcul des profondeurs) pour améliorer les autoportraits. Enfin, la batterie de 4025 mAh du Find X2 Lite est remplacée par deux batteries de 2010 mAh. Et qui dit deux batteries, dit SuperVOOC 2.0, la charge rapide 65 watts signée Oppo.

Reno4 z : une fiche technique ambiguë

Le dernier smartphone de ce trio est donc le Reno4 z, version allégée du Reno4 avec un design légèrement différent (notamment au niveau du bloc photo qui fait penser aux iPhone ou aux Pixel). Il est un lointain successeur du Reno2 z qu’Oppo a lancé en France. Comme ses grands frères, il est lui aussi compatible 5G. Il ira concurrencer le OnePlus Nord sur son terrain de prédilection : les smartphones 5G à moins de 400 euros. Et sa fiche technique est assez crédible pour accomplir cette tâche, même si sa plate-forme ne sera pas forcément aussi pointue.

En effet, le Reno4 z s’appuie sur le Dimensity 800, le chipset 5G abordable de MediaTek. Il est épaulé de 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide 18 watts. La fiche technique du Reno4 z offre du bon et du moins bon. L’écran est un bon exemple : grande dalle Full HD+ de 6,57 pouces avec taux de rafraichissement de 120 Hz (mieux encore que le Reno4 Pro), mais rétroéclairage LCD LTPS (moins qualitatif que l’AMOLED).

De même en photo : quadruple capteur à l’arrière, dont un capteur principal 48 mégapixels avec objectif ouvrant à f/1.7), mais deux capteurs 2 mégapixels identiques qui semblent doublonner l’un avec l’autre. Le quatrième capteur est un modèle 8 mégapixels avec objectif panoramique. À l’avant, vous retrouvez aussi deux capteurs 16+2 mégapixels inspirés de ceux du Reno4. Cette fiche technique un peu ambiguë montre que le défi du Reno4 z face au OnePlus Nord ne sera pas facile.

Disponible le 22 octobre, de 379 euros à 799 euros

Terminons ces présentations par le prix et la disponibilité. Les trois smartphones seront en vente à partir du 22 octobre (le même jour que l’Oppo Watch 44 mm eSIM), après une période de précommande qui va démarrer demain, le 2 octobre. Durant cette période de précommande, si vous achetez un Reno4 ou un Reno4 Pro, vous recevez un casque sans fil Bang & Olufsen. Ce qui compense en partie le prix un peu élevé du Reno4 et, surtout, du Reno4 Pro.

Car, oui, ces deux smartphones ne sont pas donnés. Le Reno4 Pro est proposé à 799 euros, tandis que le Reno4 sera vendu 549 euros. Ils sont tous deux vendus 100 euros de plus que leurs prédécesseurs (Find X2 neo et Find X2 Lite, respectivement) pour des améliorations plutôt chiches. En outre, les Find vont logiquement baisser de prix en cette fin d’année. L’écart sera donc encore plus grand. Quant au Reno4 z, il sera en vente à 379 euros. C’est un prix très légèrement en dessous du OnePlus Nord. Voilà qui nous paraît être bien plus judicieux.