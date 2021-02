Oppo Find X3 Pro, X3 Neo et X3 Lite : les prix fuitent avant l’officialisation

Oppo officialisera bientôt les modèles de la série Find X3. Le prix de certains d’entre eux a fuité sur le web, ainsi que les différentes options de stockage. La même indiscrétion évoque également les prix de deux modèles plus modestes, les A54 et A94. Tous devraient être officialisés dans les prochaines semaines.

L’information est officielle : la série Find X3 sera présentée dans le courant du mois prochain. Oppo a publié en Chine un teaser confirmant cette information. Les fuites évoquent la présence de trois modèles dans la fratrie : le Find X3 Pro, le Find X3 Neo et le Find X3 Lite. Aucun vraie surprise, puisque la gamme Find X2 est, elle aussi, composée de ces trois déclinaisons.

Les fuites ont été nombreuses à propos de ces trois smartphones. Nous avons découvert leur design et l’essentiel de leurs fiches techniques. Nous avons d’ailleurs découvert il y a un mois un prototype du Find X3 Pro dans les bases de données d’AnTuTu. Le benchmark affirme que le prochain porte-étendard d’Oppo est le plus puissant actuellement, comme l’était son prédécesseur à son lancement. Nous avons évidemment hâte de vérifier cela.

Donc, comme toujours, quand le lancement d’un smartphone Oppo approche, ce ne sont pas les informations techniques qui manquent, mais bien le prix et les configurations proposés. Et justement, une fuite en provenance d’un site indien dévoile les prix des trois smartphones. Et en euro s’il vous plait ! Il ne s’agit toutefois pas des prix exacts, mais d’une fourchette.

Les Find X3 ne seraient pas plus chers que les Find X2

Le Find X3 Pro serait donc proposé entre 1000 et 1200 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, comme le Find X2 Pro. Le Find X3 Neo serait proposé entre 700 et 800 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Enfin, le Find X3 Neo serait lancé entre 400 et 500 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Globalement, les prix seraient, au pire, similaires à ceux de leurs prédécesseurs. Au mieux, Oppo pourrait décider de baisser le prix de vente de ses modèles haut de gamme. Ce serait une excellente nouvelle.

La fuite inclut également une fourchette de prix pour deux modèles de la gamme A : le A54 et le A94, deux modèles 5G qui seront très abordables et qui viendront chatouiller les Redmi de Xiaomi. Le A54 devrait être proposé entre 200 et 300 euros, tandis que le A95 devrait être vendu entre 300 et 400 euros. Les configurations ne sont pas précisées ici. Ils seront donc plus chers que leurs prédécesseurs. Rappelons que les Oppo A5 (2020) et A9 (2020) ont été commercialisés en France à 199 euros et 259 euros. Mais aucun des deux n’était 5G.

Source : 91Mobiles